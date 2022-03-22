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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeir ve eşi Covid-19’a yakalandı
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşinin Covid-19’a yakalandığı bildirildi.
Sağlık 22.03.2022, 19:43
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşinin Covid-19’a yakalandığı bildirildi.
Almanya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Buedenbender’in Covid-19’a yakalandığı bildirildi. Açıklamada, Steinmeir ve eşinin hafif semptomları olduğu ve karantinada oldukları aktarıldı.