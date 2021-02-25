Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den aşı açıklaması

Almanya'nın farklı bölgelerinde halkla buluşma etkinlikleri kapsamında toplantılara katılan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Bavyera eyaleti toplantısını salgın nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Almanya'da salgından en çok etkilenen eyalet olan Bavyera’da yaşayanlarla yapılan görüşmede aşılar konusunda yaşanan tartışmalara değinen Cumhurbaşkanı Steinmeier, aşı konusunda Alman halkının seçici olmaması gerektiğini belirterek, "Avrupa Birliği tarafından onaylanan tüm aşılar etkilidir ve iyi neticeler alındığı ortaya çıkmıştır. Aşılardan birini veya diğerini kullanma konusundaki isteksizliğe şahsen çok az sempati duyuyorum. Aşı yaptırmak için seçici olmak lüks bir sorun. Almanya salgınla mücadelede henüz belirleyici bir dönüm noktasında bulunuyor. Modern bilim tarihinde bu kadar kısa sürede yeni bir virüse karşı aşı bulunmamıştır. Geliştirildi, onaylandı ve ayrıca üretildi. Aşılar virüse karşı mücadelede dönüm noktası olacak. Her aşılama, yeni enfeksiyonları önler, ciddi hastalıkları önleyebilir ve insan hayatını korur. Ve her bir aşı, bizi hepimizin özlediği günlük hayata, salgından önceki hayata benzer günlük hayata yaklaştıracak. Sıra size geldiğinde aşı teklifinizden yararlanın! Kendinizi ve başkalarını koruyun!” ifadelerini kullandı.