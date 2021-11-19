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Alman Sağlık Bakanı, camilerde "aşı olun ”çağrısı yaptı

Almanya’nın Hessen Eyaleti Sosyal İşler ve Uyum Bakanı Kai Klose camileri dolaşarak, "aşı olun ve aşınızı tazeleyin" çağrısı yaptı.

Sağlık 19.11.2021, 17:21
Alman Sağlık Bakanı, camilerde "aşı olun ”çağrısı yaptı

Almanya’nın Hessen Eyaleti Sosyal İşler ve Uyum Bakanı Kai Klose camileri dolaşarak, "aşı olun ve aşınızı tazeleyin" çağrısı yaptı.

Mart ayından beri Almanya’nın Hessen eyaletinin 26 farklı şehrinde bulunan camileri ziyaret eden Hessen Eyaleti Sosyal İşler ve Uyum Bakanı Kai Klose, bugün Frankfurt yakınlarında bulunan ve özellikle Türklerin ile Kuzey Afrikalı Müslümanların yaşadığı Dietzenbach kasabasındaki 2 camiyi ziyaret etti. Cuma vakti Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)’e bağlı Dietzenbach Fatih Camisinde Türk vatandaşlarıyla ve Faslı Müslümanların ağırlıkta bulunduğu Tevhid Camisindeki cemaatle bir araya gelen Klose, korona virüs salgınıyla mücadele etmek için aşının çok önemli olduğunu belirtti.

Hessen Eyaleti Sosyal İşler ve Uyum Bakanlığı ile Türk Alman Sağlık vakfının ortaklaşa düzenlediği bilgilendirme etkinliklerine katılan Klose, korona virüsle savaşmanın sadece siyasilerin vazifesi olmadığını, toplumun her kesiminin salgınla mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

“Yoğun bakım hastalarının yüzde 90’ı aşısız”

Ancak birlikte hareket ederek salgınla baş edilebileceğini belirten Klose, "Aşı olmak salgına karşı hijyen, mesafe ve maske gibi kurallarından sonra en iyi koruma yöntemidir. Aşı, korona virüsten korur, Almanya’da kullanılan aşılar güvenli ve yan etkisi olmayanlardır. Almanya’da yoğun bakım servislerinde yatan hastaların yüzde 90’ı aşısızlardan oluşuyor. Aşılılardan, son aşılarının üzerinden 6 ay geçmişse güçlendirici dozlarını da olmalarını istiyoruz. Aşı olan hem kendisini hem de sevdiklerini korumuş olur. Portekiz yaz aylarında salgından en çok etkilenen ülkelerden birisiydi fakat yaptıkları aşı kampanyalarıyla birlikte, Avrupa’da en az vakanın bulunduğu ülke haline geldi. Bizde aşı olarak tekrar eski özgür hayatımıza kavuşabiliriz ve bunu birlikte başaracağız. “ dedi.

“Aşı olmayanları, aşı için ikna etmelisiniz”

Camiler bizim çok önemli yerlerdir. Sosyal dayanışmanın en yüksek olduğu camilere giderek ve salgınla ilgili çalışmalarımızı anlatarak destekte bulunuyoruz. Federal ve eyalet hükümetlerinin başlattığı aşı kampanyasına destek vermenizi ve aşı olmayanları ikna ederek aşılanmalarına vesile olmanızı istiyorum" ifadelerine yer verdi. Camilerde maske, mesafe ve hijyen kurallarının uygulanmasından dolayı teşekkür eden Klose, camilerde yapılan aşı etkinliklerinden dolayı Türk Alman Sağlık Vakfına da teşekkür etti. Bakan Klose’ye ziyaretlerinde, Türk Alman Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Solak, TDG İkinci Başkanı Profesör Dr. Klör, Profesör Dr. Ernst Hanisch, Offenbach Bölgesi Yetkilisi Dr. Khatera Samad ve Dietzenbach Belediye Meclis Üyesi eşlik etti.

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