Alman ilaç devi Bayer temyizde kaybetti: Kanserojen ürün için 86,7 milyon dolar tazminat ödeyecek

Üst mahkeme, ayrıca Bayer şirketinin davacı Pilliod çiftine ödemesi istenen 2,2 milyar dolarlık tazminatın 86,7 milyona indirilmesinin de hukuka uygun olduğunu ifade etti.

Alva et Alberta Pilliod çifti, Amerikan kimya ve tohum şirketi Monsanto'nun ürettiği Roundup adlı zirai ilaçtaki glifosat maddesi sebebiyle lenf bezi kanserine yakalandığını ileri sürerek davacı olmuştu.

Fakat 2018'de Amerikan şirketi Monsanto'yu satan alın Bayer, aslından kendisinin üretmediği bir ilaç yüzünden ABD'de 13 bin 400'den fazla dava ile karşı karşıya kaldı.

Yargı prosedürlerinden dolayı sıkıntıya giren Bayer, ikinci çeyrekte 2,3 milyar euro net zarara uğradı.

ABD yargısının "kansere sebep olur" dediği Roundup ilacı Türkiye'de de satılıyor.

Bayer: Karara saygı duyuyoruz, ama kabul etmiyoruz

Bayer şirketi, bu ay dava için Amerikan Yüksek Mahkemesine bir dilekçe sunmayı planladığını açıkladı.

"Mahkemenin kararına saygı duyduğunu ama kabul etmedikleri" ifade eden Bayer yöneticileri konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, "Dünyanın dört bir yanındaki büyük sağlık düzenleyici kurumlarından güvenli kullanımını destekleyen, kırk yıllık derinlemesine bilimsel veriler ve değerlendirmelerle desteklenen Roundup'ın güvenliğinin güçlü bir savunucusu olmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Roundup'ın ana bileşeni olan glifosat, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından "olası kanserojen" olarak sınıflandırılmıştı.

Geçen yıl Bayer, glifosat içeren ot ilacı Roundup'tan dolayı açılan davanın temyizini kaybetmişti. Kaliforniya eyaletinde görülen davada, mahkeme, bahçıvan Dewayne Lee Johnson'ın glifosat içerikli tarım ilacını kullandığı için kansere yakalandığını onaylamıştı.