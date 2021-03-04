Alkol bağımlılığına çip tedavisi

Medline Adana Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Yunus Emre Sönmez, çip tedavisinin eroin bağımlılığının ardından alkol bağımlılığında da önemli oranda etkili olduğu gösterdiğini bildirdi.

Dr. Yunus Emre Sönmez, yaptığı açıklamada, eroin bağımlılığı tedavisinde çok sayıda seçenek olsa da esasen son yıllarda piyasaya çıkan bazı yeni ilaçların umut vadettiğini belirterek, “Naltrekson implantı bu seçeneklerden en dikkat çekeni durumundadır. Artık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkça uygulanmaktadır. Normalde ağızdan alınan tablet formu dışında cilt altına yerleştirilen implant (yaygın bilinen ismiyle çip) ve kas içine yapılan enjeksiyon (iğne) formları da bulunmakla beraber ülkemizde şu an sadece implant formu mevcut” dedi.

Madde alma isteğini engelliyor

Çip tedavisinin nasıl işlediğini de anlatan Psikiyatri Uzmanı Dr. Yunus Emre Sönmez, “Naltrekson, beyinde eroinin uyardığı bölgeye tutunuyor ve kişi bu sayede eroin alsa bile etkilerini yaşamıyor. Bunun sonucunda da kişide eroin kullanma isteği bitiyor” diye konuştu.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Yunus Emre Sönmez, bu tedavi yöntemi ve avantajlarını ise şöyle açıkladı:

“Hastanın öncelikle çip takılması için uygun olup olmadığı yönünde uzman bir psikiyatrist tarafından değerlendirilmesi gerekir. Uygun hastalarda ise uygulama yapılmadan önce de mutlaka bir arındırma tedavisi gerçekleştirilmelidir. Bunların ardından çip, lokal anestezi yardımıyla yapılan basit bir işlem sayesinde hastanın cilt altına kolayca yerleştirilir. Buradaki en önemli avantaj, hastanın her gün ilaç almak zorunda kalmamasıdır. Böylece ağızdan ilaç alındığında oluşan ilacı almayı unutma ya da bırakma gibi riskler sıfıra indirilmiş olur. Bu tedavinin diğer bir önemli avantajı ise yan etkilerinin çok az ya da hiç olmamasıdır. Sadece bazı hastalarda hafif düzeyde de olsa baş ağrısı, kas ağrıları, halsizlik, iştahsızlık, bulantı ve kusma gibi yan etkiler görülebilir.”

Çip tedavisi

Çip tedavisi, eroin ve bağımlılık yapan diğer birçok maddenin yanı sıra davranışsal bağımlılıklarda da denenmiş ve başarılı sonuçlar alındığı gözlemlenmiş. Yapılan bilimsel araştırmalar, tedavinin en çok eroin bağımlılığında başarılı olduğunu gösterirken alkol bağımlılığı da başarı sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.