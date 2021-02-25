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Aleyna Tilki’nin Yürümesini Engelleyen Hastalık: Kas Spazmı

Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Basına açıklamada yaparak tüm vücudunun kitlendiğini ve yardım almadan yürüyemediğini belirtti. Tüm medyada merak konusu olan Aleyna Tilki’nin bu hastalığı nedir? Son zamanlarda Aleyna Tilki, Hazal Kaya gibi birçok ünlü isimde de çok sık görülen bu hastalığın kas spazmı olduğu ortaya çıktı. Peki, kas spazmı nedir? Aleyna Tilki, Hazal Kaya ve birçok ünlünün yakalandığı kas spazmı rahatsızlığı hakkında tüm merak edilenleri İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Kaya Akan anlattı.

Sağlık 25.02.2021, 11:03
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Aleyna Tilki’nin Yürümesini Engelleyen Hastalık: Kas Spazmı

Kas spazmı, seğirme ya da kramplar vücudumuzdaki kasların istem dışı kasılmalarıdır. Kaslarımız sinirlerimiz tarafından kontrol edilen liflerden oluşur. Kasılmalar ister sinir uyarısından ister değişik nedenlerden olsun çok sık olarak vücudumuzun değişik yerlerinde görülürler.

Kas Spazmın Vücutta Sık Olarak Görüldüğü Bölgeler

Ayak

Baldır bölgesi – bacaklar

Kollar

Uyluklar

Karın bölgesi

Göğüs kafesi – kaburgalar arası kaslarda

Küçük spazmlara seğirme ya da fasikülasyon adı verilir. Genellikle uzun süre ekrana bakma, endişe, panik gibi durumlarda yüz ve göz kaslarında daha sık görülürler.

Kas Spazmlarına Neler Yol Açar?

Egzersiz öncesi esnetmelerin yetersiz yapılması

Kas yorgunluğu

Sıcak altında egzersiz yapmak

Susuzluk (dehidratasyon)

Mineral eksikliği

Belli bir pozisyonda uzun süre kalmak

Kas spazmları veya krampları zararsız olsalar da bazı durumlarda altta yatan tıbbi bir durumu gösterebilirler: 

Yetersiz kan akımı: Bacaklarda özellikle uzun yürüyüş veya egzersiz sırasında ortaya çıkan ve dinlenme sonrası geçen kramp benzeri ağrılar damar daralmasını gösterebilir. Sigara kullanan, şeker hastalığı ve kalp damarlarında sorunu olanların kontrol ettirmelerinde fayda vardır.

Sinir basıları: Belde lomber stenoz denen omurilik kanal daralmaları olan kişilerde yürüme mesafesi arttıkça kramp ve ağrı ortaya çıkabilir.

Mineral azalması: besinlerinizde potasyum, kalsiyum veya magnezyumun az olması kas kramplarına yol açabilir. Tansiyon düşüren bazı ilaçlarda bulunan idrar söktürücüler-diüretikler bu mineralleri azaltabilir.

Bazı insanlar kas spazmlarına diğerlerinden daha duyarlıdır. Risk altında olanlar:

Yaşlı olanlar

Sporcular

Aşırı kilolu olanlar

Hamileler

Tiroit hastalığı olanlar

Kas Spazmlarının Tedavisi 

Kas spazmları genellikle kendiliğinden çözülürler. Durmaları birkaç saniye ile dakika arasında değişse de tedavi gerektirmeden sonlanırlar. Susuzluk nedeniyle oluşanlarda hemen su içmek çözüm olabilir.

Ağrılı bir krampınız varsa

Önce kasılmaya neden olan yaptığınız aktiviteyi bırakın – örneğin koşu.

Kramp giren kasa nazikçe masaj yapın.

Nazikçe esnetmeye başlayın.

Rahatlamadıysa sıcak havlu veya torba ile gevşetmeye çalışın.

Gevşedikten sonra ağrı varsa kas ödemini azaltmak için kısa süreli (3-5 dk.) gezdirerek soğuk uygulayın.

Prof. Dr. Kaya Akan, ‘Eğer baldır kasınıza kramp girdiyse dizi hafifçe katlayarak o taraf üzerine ağırlık verin. Bu yöntemle kas esneyecek ve spazm çözülecektir. Uyluk önünde quadriceps kasına kramp girdiyse bacağınızı tutarak arkadan iyice katlamaya çalışın.

Önlemek için bol su içmeniz, spor veya yürüyüş öncesi iyi esneme yapmanız veya sürekli tekrarlanan hareketleri yapmaktan kaçınmanız önerilir. Gece krampları olanların yatmadan önce biraz esnetme yapmaları yararlı olacaktır.

Spazmlar ve kasılmaların altında nörolojik bir durum olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışmakta fayda var. Aynı şekilde tiroid ve karaciğer siroz hastalığı ile metabolizma bozukluğu olanlarında hekim görüşü almaları önerilir’’ dedi.

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