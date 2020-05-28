Alerjiye Karşı Evinizde Alabileceğiniz 11 Önlem

Bu belirtilere dikkat!

Birçok kişi için zararsız olan polen, küf, toz akarları, ilaç veya yiyecekler bazı insanların bağışıklık sisteminde tepkilere neden olabilmektedir. Bağışıklık sisteminin tepki vermesi sonucu oluşan alerjinin tedavisinde ilaçlar önemli yer tutarken tetikleyici unsurlardan uzak durmak tedavinin ilk basamağıdır. Bunun için öncelikle alerjiye neden olan tetikleyici faktörlerin belirlenmesi ve alerji belirtilerinin bilinmesi önemlidir. Alerjiler kişiye ve tetikleyici alerjene göre farklılıklar gösterse de genellikle;

Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma

Gözler ve burunda kaşıntı

Nefes darlığı

Öksürük

Ciltte döküntü, kızarıklık veya kaşıntı

Yorgunluk

Baş ağrısı

Mide bulantısı ve kusma

Ateş gibi belirtilerle kendini belli eder.

Alerjiye karşı önleminizi alın

Polen, kirli hava, egzoz gazı gibi dış ortamlardaki alerjenlere karşı önlem almak zor olabilmektedir. Özellikle bahar aylarında polenlerin artması alerjik bünyeli kişilerin zor zamanlar geçirmesine neden yol açabilmektedir. Mümkün olduğu kadar, polen, egzoz gazı maruziyetinden korunmak önemlidir. Polenler sabah saatlerinde daha yoğun olduğundan mümkünse bu saatlerde dışarı çıkılmaması, otomobille yolculuk yaparken camların kapalı tutulması alınabilecek önlemler arasındadır. Yumurta alerjisi yoksa grip aşısı ihmal edilmemelidir.

Ancak alerjenler sadece dış ortamda bulunmamaktadır. Uygun olmayan ev ortamı birçok tetikleyici unsuru barındırabileceği unutulmamalıdır.

Alerjiye karşı ev içinde alınabilecek 11 önlem