banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan 2022
Bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan 2022
İmamoğlu iftarını tıp öğrencileri ile açtı
İmamoğlu iftarını tıp öğrencileri ile açtı
Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı
Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı
Kars sele teslim
Kars sele teslim

Alerjik astım hastalarına baharda polen uyarısı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayhan Değer, astım hastalarının alerjik bir dönem olan bahar aylarında dikkatli olmalarını isteyerek, "Bahar aylarından yaza doğru geçerken, bütün alerjenler, ağaç polenler, otlar, çimenler havaya karışarak astım hastalarında alerji oluştururlar. Kavak, çınar kızıl ağaç gibi ağaçların polen mevsimidir, bu dönemde astım hastalarının dikkat etmesi gerekir. Polenlere alerjisi tespit edilen astım hastalarının, bu mevsimde dışarı çok çıkmalarını, pencereyi açmalarını istemeyiz" dedi.

Sağlık 05.04.2022, 10:18
Alerjik astım hastalarına baharda polen uyarısı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayhan Değer, astım hastalarının alerjik bir dönem olan bahar aylarında dikkatli olmalarını isteyerek, "Bahar aylarından yaza doğru geçerken, bütün alerjenler, ağaç polenler, otlar, çimenler havaya karışarak astım hastalarında alerji oluştururlar. Kavak, çınar kızıl ağaç gibi ağaçların polen mevsimidir, bu dönemde astım hastalarının dikkat etmesi gerekir. Polenlere alerjisi tespit edilen astım hastalarının, bu mevsimde dışarı çok çıkmalarını, pencereyi açmalarını istemeyiz" dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayhan Değer, astımın hava yollarının kronik inflamatuvar bir hastalığı olduğunu belirtti. Astım hastalarının daha çok öksürük, hırıltılı solunum ve göğüste tıkanıklık hissi ile kendilerine başvurduğunu dile getiren Değer, “ Astımlı hastalarda ilk zamanlarda bir süre sonra tedaviyle yada tedavisiz kendiliğinden geçebilir. Ama genellikle tekrarlar ve kronik bir hastalıktır” diye konuştu. Değer, astımın çoğunlukla alerjik nedenlerle oluşan bir hastalık olduğunun altını çizerek, kısmen de mesleki risklerle ortaya çıkabildiğini ifade etti.

"Alerjiye dikkat"

Antalya’nın bitki örtüsü çeşitliliği nedeniyle alerjenlere çok daha dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Değer, “Bahar aylarından yaza doğru geçerken, bütün alerjenler, ağaç polenler, otlar, çimenler havaya karışarak astım hastalarında alerji oluştururlar. Bu mevsimde kavak ağacı, kızıl ağaç, çınar gibi ağaçların polen mevsimidir, bu dönemde astım hastalarının dikkat etmesi gerekir. Polenlere alerjisi tespit edilen astım hastalarının, bu mevsimde dışarı çok çıkmalarını, pencereyi çok açmalarını istemeyiz. Dışarı çıkmak zorunda kalan kişilerin fazla kalmamalarını ev eve geldikleri zaman kıyafetlerini hemen çıkarmalarını ve duş almalarını öneririz. Gözlük takmalılar, otomobillerindeki polen fitlerini sıklıkla değiştirmelidirler” ifadelerine yer verdi.

"Astımda genetik önemli"

2016 verilerine göre Türkiye’de 3.5 milyon astımlı hastanın olduğunu aktaran Değer, bu sayının giderek arttığına dikkat çekti.

Astımın kalıtsal bir hastalık olduğunu ifade eden Ayhan Değer, “ Bir çocuğun anne babasında astım varsa, yüzde 60-70 oranında astımlı doğmaktadır. Anne babadan biri astımlıysa, yüzde 20-30 gibi bir oranda çocukta astım gelişir. O nedenle genetik astımda çok önemlidir” dedi.

"250 ölümden biri astım"

Astımda ilk başlarda düzelmeler olsa bile tekrarlama oranının çok yüksek olduğunun altını çizen Değer, “Tedavi etmediniz zaman kronik hale gelir. Artık o arada nefeslerin düzeldiği periyotlar yok olmaya başlar, hasta devamlı şikayet eder ve hastalık sürekli ilerler. Çalışmalar göstermiştir ki dünyada 250 ölümden bir tanesi astımdan oluyor. Tedavide iki çeşit ilaç grubunu kullanıyoruz. Bir tedavi ediciler, iki belirtileri gideren ilaçlar” diye konuştu.

"İlaçlar düzenli kullanılmalı"

Değer, astım ilaçlarının düzenli ve doğru kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Kirli hava yada yangına maruz kalan bir astım hastasının ciddi bir solunum sıkıntısı çekeceğini dile getiren Ayhan Değer, “ Bir kere hastamızı o ortamdan uzaklaştırmalı, sakinleştirmeli ve 112’yi aramalıyız. Hastanın yanında ilacı yoksa o anda ona verebilecek ilacımız yok” dedi.

"Sigara direk etken değil"

Astımda sigaranın direk bir etken olmadığını Değer, “Genetiktir astım, mesleki riskle oluşur. Obezite risklidir astım hastalarında, sigara tetikleyicidir. Astımlı hasaların o nedenle sigara içmemesi gerekir. Anne hamileyken sigara içiyorsa, çocuklarda ileride astım olma ihtimalinin fazla olduğu görülmektedir. Hamilelerin sigara içmemesini istiyoruz” diye konuştu.

"Hamilelere önemli uyarı"

Astımlı hamilelerin tedavilerini kesinlikle aksatmaması gerektiğini vurgu yapan Değer, “ Haklı olarak annelerimiz bebeğe zarar gelmemesi için ilaçlarını kesiyorlar. Bazı ilaçlar sakıncalıdır, onları doktoru ile görüşerek bırakabilir. Ama bazı ilaçları ise vermek zorundayız. Eğer bir ilaç çocuğa bir birim zarar veriyorsa, anne ilaç kullanmadığı durumda vücut oksijensiz kalıp çocuğun zarar göreceği için onun verdiği zarar daha fazladır. Bunu bir kefeye koyarsak kesinlikle ilaç tarafı ağır basar. Kesinlikle tedaviye devam etmek gerekir” ifadelerine yer verdi.

"KOAH ve astım farkı"

Değer, anne sütü ve Akdeniz tipiyle beslenen insanlarda astımın daha az sıklıkla görüldüğünü sözlerine ekledi.

KOAH’la astımın toplumda sıklıkla karıştırıldığına değine Ayhan Değer, “ Astım çocuklukta, KOAH orta ve ileri yaşta başlar. Astım kadınlarda, KOAH sigara içen erkeklerde fazladır. Alerji astımda ağır basarken, KOAH’ta direkt bir bağlantı yoktur. KOAH’ın en büyük nedeni sigara, astımda sadece tetikleyicidir. Astımda alerji test pozitif, KOAH’lılarda yoktur. Akciğer filmi çekilse astımlarda hiçbir şey görünmezken, KOAH’ta amfizem gibi konuları görebiliyoruz” açıklamalarında bulundu.

Yorumlar (0)
11°
hafif yağmur
Namaz Vakti 05 Nisan 2022
İmsak 05:06
Güneş 06:35
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:39
Yatsı 21:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22