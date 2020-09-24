banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
“3 yıl içinde uygun fiyatlı Tesla’lar hazır olacak”
“3 yıl içinde uygun fiyatlı Tesla’lar hazır olacak”
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da!
Pandemi ruhsal hastalıkların çeşitlerini artırdı
Pandemi ruhsal hastalıkların çeşitlerini artırdı
“Kadın itfaiyeci olmaz diye bir şey yok”
“Kadın itfaiyeci olmaz diye bir şey yok”

Aleo veraya yoğun ilgi

Kahramanmaraş’ta 66 yaşındaki Ökkeş Mucuk, son dönemde aleo vera bitkisine yoğun ilgi olduğuna söyledi.

Sağlık 24.09.2020, 11:51
2
Aleo veraya yoğun ilgi

Demirciler Çarşısında aleo vera satışı yapan Ökkeş Mucuk, güzellik sektöründe sıkça kullanılan aleo veranın adeta bir gençlik iksiri olduğunu ve müşterilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Aleo veranın cilde sürülerek kullanıldığını belirten Mucuk, "Bitkiyi küçük küçük ayırdığımız zaman içerinde bulunan jel cilde sürülüyor. Tabi bunun yanında güneş yanıklarına, cildin yaşlanmasına ve mikrop öldürücü birçok özelliği var. Son zamanlarda satışlarda artış sağlandı. Aleo vera bitkisine ilgi fazla ve bizlerde siparişlerimizi yerine ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

#aleo vera #Kahramanmaraş
Yorumlar (0)
26°
açık
Namaz Vakti 24 Eylül 2020
İmsak 05:22
Güneş 06:47
Öğle 13:01
İkindi 16:24
Akşam 19:06
Yatsı 20:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner378