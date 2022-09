Aktarlarda kış hazırlığına başladı, bin bir derde deva kış çayı vatandaşları bekliyor

Zonguldak’ta aktarlar kış ayının vazgeçilmesi olan doğal kış çayını vatandaşlar için hazırlayarak, tezgahlara yerleştirdi. Kış çayı 25-30 TL’den vatandaşlara satılıyor.

Zonguldak’ta kış ayının gelmesine sayılı günler kala aktarlar hazırlıklarına başladı. Aktarlar kış ayının vazgeçilmezi kış çayını tezgahlara hazırladı. Kış çayının içerisinde, zerdeçal, hibüsküs, kuşburnu, zencefil, kabuk tarçın, havlıcan ve ıhlamur karışımı yer alıyor. Karışım tezgahlarda 25-30 TL’den satılıyor.

Kaynatılarak içilen kış çayı, soğuk algınlığı, öksürük, bronşit, balgam sökücü ve göğüs rahatlamasına iyi geliyor. Vatandaşlarda aktarlara gelerek kış ayı için kış çayını alarak kışa hazırlanıyor.

Aktar İsmail Yılmaz, “Kış ayı gelmesiyle birlikte havalar da artık yavaş yavaş kendini hissettiriyor kendini. Bizde bunun için her sene yaptığımız gibi birer tane karışım yapıyoruz. Mesela ıhlamur, zerdeçal, hibüsküs, kuşburnu, zencefil, kabuk tarçın, havlıcan, ıhlamur bunları her çeşitten bir tane alıyoruz, bir şenliğe koyarak bir tane de limon atarak, kaynatıp içiyoruz. İçildiğinde hem öksürük hem bronşit hem balgamı söker Hem de göğsü yumuşatır. Hem de nefes darlığına iyi gelir. Her sene böyle yaptığımız için herkes memnun. Hem doğal oluyor Hem de yan etkisi olmuyor. Vücudu rahatlatıyor. Bu karışımların fiyatı 25-30 TL arası satılıyor. Bir şenliğe koyduğun zaman 6-7 bardak çıkıyor. Her sene veriyorum. Müşterilerimizde bayadır da memnunlar" dedi.