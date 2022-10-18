Aktarcıdan soğuk hava tavsiyesi: ’’Zencefil, zerdeçal, narçiçeği, kuşburnu tüketin’’

Bingöl’de aktarcı Nedim Pektaş, zencefil, zerdeçal, hibiskus ve kuşburnu karışımının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte aktarcılara da rağbet artmaya başladı. Özellikle soğuk algınlığı ve öksürüğe karşı vatandaşlara doğal ürünler tavsiye eden aktarcılar, günde bir veya iki bardak karışım içilmesinin faydalı olduğunu vurguladı.

Bingöl’de uzun yıllardır aktar olan Nedim Pektaş, bitki çaylarının tüketiminin önemli olduğunu ifade etti. Pektaş, ’’Bitki çaylarını tavsiye edebiliriz. Öksürüğe zencefilli, hatmi çiçeğini önerebilirim, papatya çayı enfeksiyon için birebir artı altın otu da enfeksiyona çok iyi geliyor. Boğaz enfeksiyonuna adaçayını önerebiliriz. Kış çayımız var, kış çayınızda 15-16 çeşit karışımımızdır, kendimiz hazırlıyoruz bunu da halkımıza vatandaşlarımıza tavsiye edebiliriz. Öncelikle bu kış aylarında tavsiye ettiğimiz zencefil, zerdeçal, hibiskus dediğimiz narçiçeğidir. Bu üçünün karışımını bir de tabii kuşburnu ile ilave edersek daha bir faydalı olur. Soğuktan arındırır, bağışıklığı güçlendiriyor. Günde 2 bardak tüketilmesi gerekiyor, bunun zararı yoktur. Gün içerisinde de bir bardak alabilirler, boğaz enfeksiyonuna burun akıntısına bire birdir. Zerdeçalın fiyatı şuan 80 lira, zencefil ise fiyatı 100 lira onu da balla karıştırıp veriyoruz. Bitki çayı karışımı da şuanda paketi 20 lira” diye konuştu.