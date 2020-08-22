banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil koronavirüse yakalandı
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil koronavirüse yakalandı
Konya Şeker ayçiçeği alım fiyatlarını açıkladı
Konya Şeker ayçiçeği alım fiyatlarını açıkladı
Çeşme'de 5 mekan daha kapatıldı
Çeşme'de 5 mekan daha kapatıldı
Kapadokya'da ilk balon turuna rüzgar engeli!
Kapadokya'da ilk balon turuna rüzgar engeli!

Aksaray’ın gençlik iksiri Goji Berry hücreleri yeniliyor

ÇİN’DE “GENÇLİK İKSİRİ” OLARAK ADLANDIRILAN, ANAVATANI TİBET OLAN VE TÜRKİYE’DE HALK DİLİNDE KURT ÜZÜMÜ OLARAK BİLİNEN GOJİ BERRY MEYVESİ ORGANİK OLARAK AKSARAY’DA YETİŞTİRİLEREK HEM YURTİÇİ HEM DE YURTDIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR.

Sağlık 22.08.2020, 11:30
1
Aksaray’ın gençlik iksiri Goji Berry hücreleri yeniliyor

Aksaray’da organik yetiştirilen Goji Berry meyvesi ihraç ediliyor. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde dünyada dikkat çeken sağlık deposu bir meyve olan Goji Berry hücre yenilemesinde etki gösterirken, kanser hücrelerinin de gelişmesini engelleyerek birçok hastalığa fayda sağlıyor.

Aksaray’ın Hasan Dağı eteklerinde yetiştirilen ve faydası saymakla bitmeyen 2017 Oscar kalite ödüllü Goji Berry meyvesini üreten Mehmet Çekil (52) meyvenin Çin’deki isminin gençlik iksiri olarak adlandırıldığını söyledi. Hücre yenileme ve kanser hücrelerinin gelişmesini engelleme gibi birçok hastalıkta etkili olan Goji Berry’nin yaşlanmaya da etki gösterdiğini belirten Çekil, “Goji Berry tıbbi aromatik bir bitki. Goji Berry’nin ana vatanı Tibet. Çin’de çok üretiliyor. Şu anda dünya piyasasına Çin hakim. Ülkemizde de son 8-10 yıldır bahçeler kurulmaya başladı. Bizim bahçemiz de 6 yaşında. Geçen yıl ve bu yıl ciddi ürün aldık. Goji Berry’nin birçok hastalığa faydası var. Önde gelen şeyler, prostata iyi geliyor, kanser hücrelerinin gelişmesini engelliyor, antioksidan bir bitki, kan basıncını artırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hücre yenilemesinde büyük faydası var. İdrar yollarında faydası var. İnsan vücudu belli bir yaştan sonra ölen hücrelerin yerine yenilerini yaparken, diyelim 1 milyon hücre ölmüş ise 900 binini yeniliyor. Yaşlılık da böyle oluşuyor. Ama Goji Berry’ye gençlik iksiri denmesinin sebebi hücre yenileme özelliği var. Yaşlanmayı geciktiriyor, ciltteki kırışıklığı geciktiriyor” dedi.

“Tıbbi aromatik ve antioksidan içeren bir meyve”

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise Goji Berry meyvesinin tıbbi aromatik ve antioksidan içeren bir meyve olduğunu belirterek, “Goji Berry antioksidan bir bitki. Aynı zamanda tıbbi aromatik bir bitki. İlimizde de Goji Berry alternatif bir ürün olarak 2018 yılında bir çiftçimize Goji Berry bahçesi kurulmasına teknik destek verdik. Aynı zamanda çiftçimiz bu bahçeyle yılın tarım ödülünü aldı. Bu bahçede şu anda yem yaş hem kuru Goji Berry üretiliyor. Buradan da hem Türkiye’ye hem yurt dışına satılıyor. Bu meyvenin antioksidan etkisinden dolayı bağışıklık sistemini kuvvetlendirme ve birçok hastalığa da iyi geliyor. Şu an için üretim de devam ediyor” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
23°
açık
Namaz Vakti 23 Ağustos 2020
İmsak 04:41
Güneş 06:15
Öğle 13:12
İkindi 16:57
Akşam 19:59
Yatsı 21:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25