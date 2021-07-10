Aksaray’da tarım işçileri çadırlarında aşılandı

Korona virüs salgını kapsamında etkin bir mücadelenin sergilendiği Aksaray’da oluşturulan mobil aşı ekipleri kapı kapı gezerek vatandaşların aşılarını yapıyor. Bu kapsamda mobil aşı ekipleri yaklaşık 5 bin Şanlıurfalı tarım işçisi bulunan Aksaray’da tüm çadırları, tarlaları gezerek tarım işçilerinin aşılarını yapıyor.

Aşılama çalışmalarının hızla devam ettiği Aksaray’da Valilik talimatı ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan mobil aşı ekipleri kent genelinde kapı kapı gezerek aşılama çalışması yapıyor. Aşı hizmetini en ücra köşedeki vatandaşın ayağına kadar götüren mobil aşı ekipleri nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da tarlalara giderek tarım işçilerinin aşılarını yapıyor. Şanlıurfalı tarım işçilerinin tarlada, çadırlarında aşılarını yapan mobil aşı ekipleri öte yandan sağlık problemi olan tarım işçilerinin her türlü muayene ve ihtiyaçlarını da çadırlarda karşılıyor.

“Çadırlara ayağımıza kadar geldiler, Allah razı olsun”

Şanlıurfa’dan mevsimlik tarım işçisi olarak Aksaray’a çalışmaya gelen ve çadırlarda yaşayan tarım işçisi Hadi Sazu (22), “Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ederiz. Aksaray’da çadırlara ayağımıza kadar geldiler. Hastanede sıra beklemeden aşımızı yaptılar. Sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz. İnşallah en kısa zamanda Covid-19 vakası geçer. Allah tüm hastalara şifa versin” dedi.

Bir diğer Şanlıurfalı tarım işçisi İbrahim Sağıl (66) ise, “Sağlık Bakanlığı’nda geldiler. Allah razı olsun bize aşı için geldiler. Bizi yalnız bırakmadılar. Çadır çadır geziyorlar. Bütün arkadaşlara aşısını yapıyorlar. Ben de aşı olacağım. Bütün arkadaşları davet ediyorum. Bu aşı hepimize iyi ve yararlıdır. Aşısız kimse kalmasın. Bu hastalık kimsede kalmasın, kimseye bulaşmasın. Devletimiz iyidir, Allah razı olsun. Belki başka yerde olsaydık kimse bakmaz kimse gelmezdi. Burada ayağımıza kadar geliyorlar” diye konuştu.

Aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ aşı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “Bu kapsamda mevsimlik tarım işçilerimiz Aksaray’ımıza geldi. 5 bin kadar tarım işçimiz Aksaray’da şu anda. Biz de mobil ekiplerimizi oluşturarak tarlalara kadar gittik. Bulundukları yerlerde kendilerinin aşılanmalarını sağladık. Aynı zamanda biz çocuk izlem, gebe izlem, genel muayenelerini de yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, “Bilindiği üzere Aksaray’ımız yüzde 80’i tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir şehir. İlimizdeki tarımsal üretimin olmazsa olmazı mevsimlik tarım işçilerimiz. Bu mevsimlik tarım işçilerinde yaklaşık bu sene ilimize 5 bin kişi geldi. Bunların aşılamalarıyla alakalı İl Sağlık Müdürlüğümüzle ortaklaşa bir çalışma yürütüp yerinde tespit ederek aşılanmalarını sağladık. İnşallah bunların tamamı aşılanarak tarımsal üretimin devamı sağlanacak” şeklinde konuştu.