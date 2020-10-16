Aksaray’da hastane dip bucak dezenfekte ediliyor
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA AKSARAY’DA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SÜRDÜRÜLÜRKEN, HASTANEDE DE DİP BUCAK DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI YAPILIYOR.
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, saat başı adeta köşe bucak temizleniyor.
Korona virüs önlemleri kapsamında Aksaray’da her alanda geniş güvenlik önlemleri alınırken, özellikle hastanede adeta köşe bucak temizlik yapılıyor. Günde binlerce insanın giriş çıkış yaptığı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli personel hastane içerisinde en az 1 saatte bir dezenfekte ve temizlik çalışması yapıyor. Yerlerden duvarlara, koltuklardan sandalyelere, tekerlekli sandalyelerden sedyelere, kapı ve pencerelere kadar dezenfekte yapan hastane personeli virüsün en önemli yayılabileceği hastaneyi kontrol altında tutuyor. İnsanların oturduğu koltuklar bile yerlerinden alınarak altlarına kadar dezenfekte çalışması yapılırken, hastane yetkilileri bu çalışmaların salgın tehdidi ortadan kalkıncaya saat başı yapılacağını duyurdu.
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