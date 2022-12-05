Aksaray zabıtadan marketlere ani baskın

Aksaray’da zincir marketlere fahiş fiyat ve tarihi geçmiş ürün denetimleri yapan zabıta ekipleri raflarda fahiş fiyat ve tarihi geçmiş ürün bulunduran marketlere ceza kesti.

Ülke genelinde son zamanlarda gündeme gelen zincir marketlerin fahiş fiyat artışı nedeniyle Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Kent genelinde bulunan zincir marketlere ani baskınlar yapan zabıta ekipleri market raflarındaki ürünleri tek tek inceledi. 4 ayrı ekipten oluşan zabıta ekipleri marketleri bir bir denetledi. Özellikle süt ve süt ürünleri, et ürünleri, tavuk ürünleri gibi gıdaları denetleyen zabıta ekipleri bazı marketlerde tarihi geçmiş ürünlerin rafta bulunduğunu tespit etti. Tarihi geçmiş ürün bulundurmaktan 2 markete cezai işlem uygulanırken 1 markete de kaldırım işgali nedeniyle cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri her gün gün boyu denetimlerini sürdürüyor.