Akrep sokan çocuk 7 kez kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde dünyadaki en tehlikeli akreplerden biri olarak bilinen ’sarı akrep’ tarafından sokulan 7 yaşındaki çocuk, 7 kez kalp krizi geçirdikten sonra hayatını kaybetti.

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletindeki Anhembi kentinde yaşayan 7 yaşındaki Luiz Miguel Furtado Barbosa, 23 Ekim Pazar günü ailesiyle birlikte tatile gitmek için ayakkabılarını giydiği sırada dünyadaki en tehlikeli akreplerden biri olan ’sarı akrep’ tarafından sokuldu. Durumu fark ederek oğlunun yanına giden anne Angelita Proença Furtado, "Ayakkabısını giyer giymez büyük bir acıyla çığlık attı. Etrafa bakındıktan sonra onu neyin soktuğunu bulamadık. Fakat bacağı kızarmaya başladı ve acısının artığını belirtti" dedi.

Yaklaşık 5 dakika sonra, eşi Eraldo Barbosa ile evde çocuklarını sokan sarı akrebi gördüklerini ifade eden anne, çocuklarını panzehir bulunabileceğini düşündükleri bir hastaneye götürdü. Pediatri servisinde tedavisine başlanılan küçük çocuk o esnada 4 kez kalp krizi geçirdi. Ertesi gün, kendine gelen ve annesiyle konuşan Barbosa’nın durumu daha sonra ağırlaştı. 3 kez daha kalp krizi geçiren çocuk, 25 Ekim Salı günü hayatını kaybetti.

Yas ilan edildi

Anhembi kent konseyi, küçük çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında kentte 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Brezilya’da akrep sokması nedeniyle sık sık ölümler yaşanıyor. Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2000 yılından beri sarı akrep sokması vakaları artışa geçti. Ülkede 2000 yılında 12 bin, 2018’de ise 156 bin akrep sokması vakası kaydedildi.