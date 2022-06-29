Akıllı mercekleriyle gözlüksüz görmek mümkün

Yakın, orta ve uzak mesafeler için kesintisiz ve net bir görüş sağlayan akıllı mercek tedavisinin gözlük kullanımı gerektirmediği için yaşam konforunu olumlu yönde artırdığını belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nükhet Zaim, “Akıllı mercekler çoğunlukla 40 yaş üzeri katarakt hastalarının tedavilerinde kullanılan, hastanın uzağı, yakını ve orta mesafeleri net bir şekilde görebilmesini sağlayan, gözlük kullanmayı gerektirmeyen mercek türüdür. Bu kişiler gözlüksüz kitap okuyabilir ve uzaktaki yazıları rahatlıkla görebilirler” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nükhet Zaim, akıllı mercek tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Net bir görüş sağlar

Son yıllarda göz içine yerleştirilen mercek teknolojisinin hızla gelişim gösterdiğini söyleyen Opr. Dr. Nükhet Zaim, “Günümüzde göz ameliyatlarının başarılı olması ve hasta beklentisini karşılaması için artık akıllı mercek benzeri uygulamalar ön plana çıkmaktadır. Akıllı mercek ameliyatları özellikle katarakt ameliyatlarında ya da gözlük kullanmak istemeyen hastalarda uygulanan bir ameliyat türüdür. Akıllı mercek ameliyatı 40 yaş üzeri kataraktı olan ya da artık uzak-yakın mesafe için gözlük kullanmak istemeyen, göz muayenelerinde herhangi bir patoloji saptanmayan her hastada uygulanabilmektedir. Akıllı Mercekler sayesinde yakın, orta ve uzak mesafeyi gözlüksüz görmek mümkündür. Cerrahi ekip iyiyse ve cerrah tecrübeliyse başarı sonuçları %90 üzerindedir. Akıllı mercek ameliyatı sonrası 1 hafta gözün enfekte olmaması için dikkat etmek gerekir. Hastalar kısa sürede gündelik hayatlarına dönebilirler ve ilave dikkat etmesi gereken bir durum yoktur.” diye konuştu.

Uzman hekime danışılmalı

Opr. Dr. Nükhet Zaim, “Gözlük kullanmaktan sıkıldığını, sık sık gözlüğünü kaybetmekten şikâyetçi olduğunu ifade eden ya da gözlük kullanmasının yaptığı iş açısından zorlayıcı olduğunu düşünen kişiler uzman göz hekimlerine danışarak akıllı mercek kullanımına uygun olup olmadıklarını öğrenebilir ve gözlüklerinden kurtulma imkânı bulabilirler” diye konuştu.