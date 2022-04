Akciğerleri iyileştiren mucizevi gıdalar

Nefes alındığında akciğerlere oksijen gelir, kan yoluyla vücudun tüm hücrelerine yayılır ve nefes verdiğimizde hücrelerden gelen karbondioksit dışarı atılır. 24 saatte ortalama 15 bin litre hava solunur ve gün içinde 30 dakika ila 1 saat arasında normal yoğunlukta fiziksel aktivite uygularsakuygulandığında bu miktar 2 katına çıkar.

Yaşla birlikte akciğerdeki alveoller elastikiyetlerini kaybeder, göğüs kafesi sertleşir ve diyafram dahil olmak üzere solunum kasları, interkostal kaslar ve sırt kasları verimliliklerini kaybeder. Ve bu süreç sigara içenlerde daha da erken meydana gelir. Bu düşüş eğilimi birçok kişide görülür ancak, hiç sigara içmedikleri ve hayatları boyunca düzenli fiziksel aktivite yaptıkları için 70 yaşındaki bazı insanlar 40'lı yaşlarında olduğu gibi aynı nefese sahip olabiliyor.

Nefesinizin normal olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Göğüs hastalıkları uzmanları tarafından yaygın olarak kullanılan solunum fonksiyon testleri yaşa, kiloya ve cinsiyete göre nefesin durumunu değerlendirmenizi sağlayabilir. Bu test kendi hızınızda, acele etmeden ve durmadan ve düz bir zeminde düzenli olarak yürüyerek 6 dakikada katetmeniz gereken minimum mesafenin hesaplanmasından oluşur.

Bu mesafeyi hesaplamak için bu formül uygulanır:

218 + (5,14 x boy cm) – (5,32 x yaş) – (1,8 x ağırlık kg) + (erkekseniz 51,31, kadınsanız 0).

Örnekler:

45 yaşında, 160 cm boyunda, 64 kg ağırlığında bir kadın için minimum mesafe 218 + (5,14 x 160) – (5,32 x 45) – (1,8 x 64) + 0 = 685,8 metredir.

176 cm boyunda, 92 kg ağırlığında 35 yaşındaki bir erkek için 281 + (5.14 x 176) – (5.32 x 35) – (1.8 x 92) + 51.31 = 885,15 metre olacaktır.

Bu değerlerin altındaysanız, değerlendirme için bir göğüs hastalıkları uzmanına danışabilirsiniz.

Akciğerleri iyileştiren 12 gıda

Düzenli fiziksel aktivite ve uygun beslenme akciğer sağlığı için çok önemlidir. Uygun beslenme ve egzersiz kronik solunum yolu hastalıklarını (KOAH , astım vb.) ve hatta ciddi koronavirüs vakalarını önlemek için tüm solunum kaslarını çalıştırmanıza izin verir.

İşte akciğerleri iyileştiren 12 gıda.

Elma

Su ve lifin yanı sıra C vitamini ve organik asitler içeren elmalar, özellikle flavonoidler açısından zengindirler. Kuersetin (quercetin) içeren elmalar güçlü bir antioksidan güce sahiptir, iltihap önleyicidir ve anti kanser kapasitesiye sahiptir.

Kabukları bu bitkisel besinler açısından çok zengin olduğundan, onları organik satın almak, iyice yıkamak ve soymadan yemek en iyisidir.

Çaylar ve doğal meyve suları

Yeterli sıvı alımı da akciğerlerin sağlığı için gereklidir. Düşük vücut sıvı seviyelerinin solunum yolu hastalıkları riskini artırdığı bilinmektedir.

Günde en az 8 bardak su içmek, toksinlerin yok edilmesine yardımcı olmak ve ayrıca solunum yollarında bulunan mukusun atılmasını kolaylaştırmak ve seyreltmek için gereklidir.

Su dışında, ev yapımı meyve suları ve antioksidan özelliklere sahip bitki çayları gibi diğer sağlıklı sıvıların içilmesi de akciğer sağlığına yardımcı olur.

Tavuk suyu

Tavuk suları doyurucu, rahatlatıcı ve sindirim özelliklerinin ötesinde, solunum yollarının işleyişi için çok faydalıdır. Mukusun yok edilmesine yardımcı olur ve iltihabı azaltırlar.

İyi bir tavuk suyu hazırlamak için içine soğan, havuç, şalgam, havuç, kereviz, maydanoz gibi sebzeleri de ekleyin.

Turunçgiller

Portakal, mandalina ve limon gibi turunçgiller harika bir C vitamini kaynağıdır. Bu vitamin vücudun savunmasını güçlendirerek solunum yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca doku yenilenmesini hızlandırır ve toksinlerin yok edilmesine yardımcı olur.

Diyetinize her gün büyük bir bardak portakal suyu eklemek, ihtiyacınız olan 90 mg C vitaminini almanıza yardımcı olur. Turunçgillerin yanı sıra kivi, domates ve biber de C vitamini bakımından zengindir.

Avokado

Avokado, büyük miktarda E vitamini içerir. Güçlü bir antioksidan etkiye sahip olan bu vitaminin günlük alımının yetersiz olması, akciğer hastalıklarının kötüleşmesi ile ilişkilidir.

E vitamini, C vitamini ile ortak şekilde çalışır ve avokado haricinde badem, zeytin, sızma zeytinyağı, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, susam, buğday tohumu, ıspanak ve lahanada da bulunur.

Domates

Olgun domateslerde bulunan karotenoidlerin yüzde 90'ından fazlasını likopen oluşturur. Bu süper antioksidan, hücreleri doku bozulmasına neden olan serbest radikallerden korur, cildin güneş ışınlarına karşı direncini artırır ve akciğer tümörlerinin görülme sıklığını azaltır.

Domateste bulunan likopen pişirildiğinde daha iyi emilir. Ve sızma zeytinyağı ile pişirirseniz, antioksidan etkisi 3 katına çıkar.

Yumurta sarısı

Yumurta sarısı, solunum sağlığı için çok faydalı bir besin olan iyi miktarda A vitamini içerir. Çok sayıda solunum yolu rahatsızlıklarında (astım, bronşit, KOAH vb.) hasar görmüş ve iltihaplı mukoza zarlarının bakımı ve yenilenmesi için gereklidir.

Bu vitamin yumurta sarısında ve ayrıca bütün süt ürünlerinde bol miktarda bulunur. Vücudumuzda A vitaminine dönüşen provitamin A ise sarı, kırmızı ve turuncu (havuç, balkabağı vb.) ve parlak yeşil (ıspanak, su teresi vb.) sebzelerde bulunur.

Beyaz et

Tavuk gibi beyaz etlerin bir virüs kapmanız durumunda, hastalığın daha hafif geçirilmesine yardımcı oldukları bilinmektedir. İyileşmeyi hızlandıran ve antioksidan etkiye sahip bir mineral olan çinko bakımından zengindirler. Ayrıca eksikliği daha düşük bir bağışıklık tepkisi ile ilişkilendirilen bir mineral olan selenyum sağlarlar.

Beyaz etin (tavuk, hindi) yanı sıra balık, kuru yemişler, kepekli tahıllar ve baklagiller de çinko ve selenyum açısından zengin diğer besinlerdir.

Yağlı balıklar ve Ceviz

Yağlı deniz balıkları omega 3 yağ asitleri açısından oldukça zengindir. Bu iyi yağlar, akciğerlerinize iyi bakmak için çok gerekli olan harika bir iltihap önleyici etkiye sahiptir.

Serbest radikaller (kirlilik, tütün, kötü beslenme vb.) solunum yollarının ve akciğer dokusunun iltihaplanmasına neden olur. Omega 3'ler ise bu iltihabı önler. Omega 3 ayrıca ceviz ve keten tohumunda da bulunur.

Sarımsak

Antioksidan, antiseptik ve antibiyotik özelliklere sahip olan sarımsaklar, bağışıklığı güçlendirme yeteneğinin yanı sıra solunum yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek için de harika yardımcılardır.

İltihap önleme kapasitesi geniş çapta bilinen bir başka çeşni de zerdeçaldır. Zerdeçal, akciğerler dahil tüm vücudun sağlığı için oldukça iyi bir besindir. Ek olarak, güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir.

Havuç

Provitamin A olarak da adlandırılan antioksidan güce sahip beta karoten, bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar ve kemik, deri ve mukoza zarlarının oluşumuna ve bakımına yardımcı olur. Bu nedenle sayısız solunum rahatsızlıklarında (astım, bronşit, KOAH vb.) akciğerin epitel dokularını korur ve hasarlı ve iltihaplı mukoza zarının yenilenmesini destekler.

Sarı, turuncu ve kırmızımsı renkli sebzeler ve yeşil sebzeler beta karoten kaynağıdır.

Baklagiller

Yakın zamanda yapılan araştırmalar, akciğerlerin genişleme kapasitesini artırabilen ve iltihap önleyici etkiye sahip olabilen magnezyum açısından zengind baklagillerin tüketimini önermektedir.

Haftada en az 3 gün bakalgil tüketimi tavsiye edilmektedir.