banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!

Akciğerin en büyük düşmanı; ’sigara’

Acıbadem Kayseri Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Semiha Urvay, akciğer kanserini tetikleyen en büyük etkenin sigara olduğunu söyleyerek, "Sigara, akciğer kanserine yüzde 90 oranında sebep olmaktadır” dedi.

Sağlık 17.11.2021, 10:55
Akciğerin en büyük düşmanı; ’sigara’

Acıbadem Kayseri Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Semiha Urvay, akciğer kanserini tetikleyen en büyük etkenin sigara olduğunu söyleyerek, "Sigara, akciğer kanserine yüzde 90 oranında sebep olmaktadır” dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi’nden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Semiha Urvay, sigara içiminin akciğer kanserine yüzde 90 oranında sebep olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Akciğer kanserinin en ölümcül kanser olduğuna dikkat çeken Urvay, sigaranın yaygın kullanımı ile birlikte akciğer kanserinin en ön sıralarda yer aldığının altını çizdi.

Akciğer kanserine yakalanmamak için sigaradan uzak durulması gerektiğinin altını çizen Semiha Urvay, "Sigara içmeyelim, içirtmeyelim. Sigara içilmediği halde içen birinin yanında uzun süre kalmak duman maruziyeti nedeni ile akciğer kanseri riskini artırmaktadır. Akciğer kanserinin en önemli nedeni sigara ama onun dışında başka etkenlerde akciğer kanserine sebep olabilmektedir. Bizim asbest dediğimiz, özellikle İç Anadolu’da Nevşehir, Kayseri yöresinde sıklıkla görülen bir toprak maruziyeti hem akciğer kanserine hem de akciğer zarı kanserine sebep olabilmektedir. Yine bazı meslek gruplarında çalışan, özellikle boyacılar, tamirciler, kömür madenlerinde çalışan kişilerde de mesleki maruziyet sonucu akciğer kanseri riski artabilmektedir.

"Akciğeri tanımanın en önemli yolu, akciğer tomografisidir"

Akciğer kanserinden korunmanın en önemli yolunun, sigaradan uzak durmak olduğunu ifade eden Dr. Urvay, “Akciğer kanserinin genel olarak bulguları; öksürük, nefes darlığı, ağızdan kan gelmesi, göğüs ve sırtta ağrılar, kilo kaybı ve iştahsızlıktır. Kanseri eğer erken dönemde yakalanmazsa kanserin sıçradığı bölgelerde yani belde, kalçada ve sırtta ağrı gibi bulgular ortaya çıkabilir. Beyine etki etmesi durumunda ise baş ağrısı, baş dönmesi, kolda ve bacakta güçsüzlük gibi bulgular yapabilir. Birçok hasta da bize başvurduğunda üst solunum yolu enfeksiyonu ya da zatürre tedavisi görmüş, ardından bir şekilde atlatmış ve geç tanı almış olarak gelebiliyor. O yüzden özellikle sigara içimi yoğun olan kişilerde bu tür şikayetler varsa her zaman akciğer kanseri akılda bulundurulmalıdır. Akciğeri kanserini tanımanın en iyi yolu, akciğer tomografisidir. Belirli bir yılın üzerinde yoğun sigara içen kişilerde akciğer kanserini tanıma amaçlı, tomografi önermekteyiz” diye konuştu.

“İçilen sigaranın miktarı da önemli”

Akciğer kanseri, erken evresindeyse cerrahi müdahale ile tedavi edildiğini ancak ileri seviyede ise ilaç tedavisine başvurulduğunu dile getiren Semiha Urvay, “Sigara içimi hem miktar olarak hem de içilen yıl olarak bizim için önemli. Örneğin bir kişi günde 1 paket sigara içiyor ve 20 yıl içmişse biz bunu 20 yıl çarpı 1 paketten 20 paket yıl olarak değerlendiriyoruz. Ancak 1 kişi günde 3 paket içip, 20 yıl içiyorsa 20 çarpı 3 yani 60 paket yıl olarak değerlendiriyoruz. Yani sigara içilen süre ve miktarla kanser riski artmaktadır ve 20 paket /yıl sigara üzerinde öyküsü olanlarda akciğer kanseri taraması önermekteyiz. Akciğer kanserinde temel olarak 2 yöntem ile tanı koyuyoruz. Birincisi bronkoskopi dediğimiz işlem ile burada eğer kitle bizim bronş adını verdiğimiz, akciğerdeki solunum yollarına yakınsa buraya bronkoskopi ile girerek oradan biyopsi alınmasıdır. İkinci olan yöntem de kitle ana merkezde bronşlara yakın değil de daha çok akciğer zarı dediğimiz dış kısma yakınsa dışarıdan bir iğne ile girilerek biyopsi alınır. Eğer hasta erken evredeyse cerrahi veya radyoterapi dediğimiz tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Eğer hasta ileri evrede ve kemik karaciğer, beyin gibi başka organlara yayılmış iken karşımıza gelirse ana tedavi yöntemimiz ilaç tedavisi olmaktadır. Maalesef akciğer kanserine çoğunlukla erken dönemde tanı koyamıyoruz. Çünkü lezyonlar, cerrahi olacak kadar küçük iken genellikle semptom vermiyorlar” ifadelerini kullandı.

"Birçok hasta ilk tanıyı, ilerlemiş evrede alıyor”

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Semiha Urvay, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Maalesef ki, akciğer kanserinde erken teşhis oranı çok düşük. Yeterince tarama testi yapılmadığı için ancak şikâyetler başlayınca doktora gidiliyor, o zaman da kanser ileri evrede yakalanıyor. Bu da bizim tedavi başarımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Erken teşhiste cerrahi ya da radyoterapi uyguluyoruz. İlerlemiş evrede kemoterapi, immünoterapi ya da hedefe yönelik ilaçlar dediğimiz yeni moleküller ile tedavi yapılmaktadır. Bu tedavilerin seçiminde tümör tipinin ve genetik yapısının belirlenmesi çok önemlidir. Bu nedenle tüm hastalarımızda mutlaka biyopsi almakta ve bazı durumlarda biyopsiyi yenilememiz gerekmektedir. Tedavi tümörünün tipine göre yapılır. Uygun hastalarda, iyi bir tedavi ile çok daha iyi sonuçlar ve yaşam süreleri elde edebilmekteyiz.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6