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Ak Parti’nin yaptırdığı anket sonuçlarına göre umutlar azalıyor!

Hayatımızı alt üst eden salgın ile ilgili beklenti ve öngörüler değişti. Aşıya rağmen umutlar azaldı!

Sağlık 08.02.2021, 09:34
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Ak Parti’nin yaptırdığı anket sonuçlarına göre umutlar azalıyor!

Pandemi döneminin topluma etkileri ve sonuçları üzerine yapılan araştırmalar, ilginç sonuçlar ortaya koydu. Salgının başında 'Bir yıl içerisinde kurtuluruz' diyenlerin oranı yüzde 64 iken, bu oran ocak ayında yüzde 24’e düştü. Toplumda her iki kişiden birinin çevresinde korona virüse yakalanan oldu. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberinde AK Parti’nin ocak ayında yaptırdığı araştırmaya yer verildi. Araştırmada yer alan bazı sonuçlar şöyle:

UMUTLAR AZALIYOR
- Geçtiğimiz mayıs ayında, “Bir yıl içerisinde normal yaşama döneriz” diyenlerin oranı yüzde 64 iken, ocak ayında buna inananların oranı yüzde 24’e düştü.
- Toplumun yarısı, devletin salgın yönetimine güvenmiyor. Geçtiğimiz mart ayında Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının korona virüs hakkında doğru ve güvenilir olduklarına ilişkin algı yüzde 73 iken, bu oran ocak ayında yüzde 40’a indi.
Kişilerin yüzde 48’i korona virüs aşısı yaptırmayacağını belirtiyor. Devlete güvendiklerini söyleyenler arasında aşı yaptıracaklarını söyleyenlerin oranı iki kat fazla çıkıyor.
- Her iki kişiden birinin çevresinde korona virüsten hastalanan var. Aralık ayından itibaren bu oranda artış yaşandı. Ocak ayında diğer aylara göre en yüksek orana çıktı. Verilere göre batı illerinde yaşayanların yüzde 42’si, doğu illerinde yaşayanların ise yüzde 64’ü ailesinde hastalanan olduğunu söylüyor. Doğuda kurallara daha az uyulmasının virüsün yayılma hızını arttırdığı yorumu yapılıyor.

BAŞ AĞRISI VE UYKUSUZLUK
- Kişilerin uykusuzluk ve baş ağrısında artış görüldü. Salgın döneminde toplumun 5’de biri sürekli baş ağrısından şikâyet etti. Bu dönemdeki baş ağrısıyla uykusuzluk arasında yakın bağ olduğu belirtildi.

İçki ve sigara içenlerde az oranda, vitamin kullananlarda ise daha fazla oranda artış görüldü. “İçki ve sigarayı nadiren içiyorum” diyenlerin oranında artış gözlendi. Toplumun üçte biri kendini sigara tiryakisi olarak tanımlıyor. Kadınlar erkeklerden çok daha düşük oranda içki ve sigara tüketiyor. Yaş ilerledikçe her ikisinin de tüketimi düşüyor. 15-17 yaş grubundaki gençlerin 4’te biri sigara, 5’te biri içki içtiğini söylüyor.

VİTAMİN DESTEĞİ
Geçtiğimiz ekim ayında vitamin ve besin takviyesi kullananların oranı yüzde 4 iken, ocak ayında bu oran yüzde 12’ye çıktı. Hem koronavirüs salgınının etkisinin yitirmemesiyle, hem de kış aylarında mevsimsel gripten korunmanın bir yolu olarak bu eğilimin arttığı belirtiliyor.
- Önümüzdeki aylarda Türkiye’de ekonomik kriz bekleyenlerin oranında aralık ayına kıyasla bir değişiklik olmadı. Toplumun yüzde 71’lik büyük bir kesimi kriz beklentisini korumaya devam ediyor. Kendi hayatında ekonomik zorluk bekleyenlerin oranı ise aralık ayına göre 2 puan yükselerek yüzde 64’e ulaştı.
- Pandemi sürecinde sokağa çıkma durumu konusunda belirgin bir değişiklik oldu. İşe gidenlerin oranında artış yaşandı. Nisan ayında “Sadece iş için çıkıyorum” diyenlerin oranı yüzde 18’ken, aralık ve ocak ayında hızla artarak yüzde 35’e ulaştı.
Salgında gıda alışverişini internetten yapan kişi sayısı 2 milyona yaklaştı. Ocakta salgının başlangıcına oranla semt pazarlarına gidenlerin sayısında artış gözlendi. Bu dönemde internetten en yüksek oranda alınan ürünler kıyafet, aksesuar ve elektronik eşya oldu.
- Pandemi sürecinde, toplumun neredeyse yarısı kilo aldığını ifade etti. Kadınların yüzde 48’i, erkeklerinse yüzde 39’u bu dönemde kilo alırken, toplamda yüzde 8’lik bir kesim kilo verdiğini belirtti. Pandemi sürecinde kişilerin hayatlarında olumlu yöndeki gelişmelerden biri spor yapanların oranının artması oldu.

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