AK Parti’den Kalabak suyu hakkında suç duyurusu

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, sağlıksız ve hijyensiz koşullarda satılan Kalabak Suyu’na ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Başkan Çalışkan, yaptığı açıklamada, hemşerilerinin hak ve hukuklarını korumak adına Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Güzelim kentin değeri Kalabak Suyu’nun vatandaşa ulaşırken damacana temizliğine ilişkin sağlık yönündeki olumsuz haberlere her gün bir yenisi eklendiğini anlatan Zihne çalışkan, " Kullanım süresi geçmiş damacana skandalını unutmadık. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız, kullanım süresi geçmiş ve ortaya çıkmasa kim bilir kaç yıl daha kullanmaya devam edeceğimiz damacana skandalını ve akabinde devam eden tedarik sıkıntısını unutmamışken bu yılda skandallar hız kesmeden ardı ardına devam ediyor. Kısa süre önce ağzı kapalı damacana içerisinde ambalaj malzemesi çıkmıştı. Son olarak ise bir hemşerimizin satın aldığı damacana içerisinde ucu artık yosunlanmış oldukça da kirli bir hortum tespit edildi. Halk sağlığıyla bu denli “oynayan, riske atan” ihmaller süreci hiçbir şekilde mazur görülemez. Sorumluları bulunmalı ve cezalandırılmalıdır. Bu olayların en üzücü tarafı ise ilgili kurumun, son dönemde yaşanan birbirinden farklı vukuatlardan hiç ders çıkartmamasıdır. Bu sebeple biz hemşerilerimiz adına tüm sorumlulardan ve kurum hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yine hemşerilerimiz adına da süreci yakından takip edeceğiz. Bu denli suiistimalin olduğu süreç artık son bulsun! Halkın sağlığına kast etmek cezasız kalmasın.” diye kaydetti.