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AK Parti Manisa Milletvekili Akkal ve eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı

AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ TAMER AKKAL VE VE EŞİ ZÜLEYHA AKKAL'IN BAZI SEMPTOMLAR GÖSTERMELERİ ÜZERİNE YAPTIRDIKLARI COVİD-19 TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ.

Sağlık 07.11.2020, 17:01
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AK Parti Manisa Milletvekili Akkal ve eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve ve eşi Züleyha Akkal’ın bazı semptomlar göstermeleri üzerine yaptırdıkları Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak eşi ve kendisinin bazı semptomlar göstermeleri üzerine yaptırdıkları Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Akkal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, bazı semptomların görülmesi nedeniyle eşim ile birlikte yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağız. Dualarınızı bekler; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı sizlerden önemle rica ederim."

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