AK Parti İl Başkan Yardımcı Muammer Avcı, “Hastane inşaatında sona gelindi”

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muammer Avcı, 400 Yataklı Atatürk Devlet Hastanesi inşaatında sona yaklaşıldığını açıkladı.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muammer Avcı, 400 yataklı Atatürk Devlet Hastanesi yapımı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak hastane inşaatında sona gelindiğini açıkladı. 134 adet tek kişilik servis odası, 116 adet çift kişilik servis odası, 108 adet poliklinik odası, 48 adet yoğun bakım odası, 23 adet acil servis yatak sayısı, 13 adet ameliyathane sayısına sahip, 400 yataklı Atatürk Devlet Hastanesi yapımında sona gelindi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muammer Avcı, yaptığı açıklamada “İnşaat oturum alanı 9868 metre kare, 134 adet tek kişilik servis odası, 116 adet çift kişilik servis odası, 108 adet poliklinik odası, 48 adet yoğun bakım odası, 23 adet acil servis yatak sayısı, 13 adet ameliyathane sayısına sahip, 400 yataklı Atatürk Devlet Hastanemizde ki inşaat, sona yaklaştıkça, çalışmalar daha görünür hale geldi. Yoğun bakım odalarında, ameliyathanelerde ve acil serviste, gerek medikal pendant, gerekse mobilya anlamındaki çalışmalara başlandı. Yine servis odası kapılarının montajı, ameliyathanelerin sızdırmaz hermetik kapılarının montajları devam ediyor. Elektrik, elektronik işlerle beraber, trafolarda kalıcı enerji çalışmalarında sona doğru gelindi. Diğer yandan hastanemizin dış cephe kaplaması tamamen bitmiş olup, alt giriş doğrama camlarının montajı tamamlanmak üzeredir. Geçtiğimiz hafta itibari ile bina dışı çevre düzenlemesi, peyzaj, yeşillendirme çalışmalarına başlanmıştır. Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Başkanlığında, Ak Partimiz döneminde imalatına başlanan hastanemizin inşaat sürecini, ardından da taşınma sürecini, tüm teşkilat mensuplarımızla yakınen takibini yaptığımızı hatırlatır ve bir an önce tamamlanıp, Zonguldak halkımızın şifasına açılmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.