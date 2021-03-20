banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İstanbul Sözleşmesi nedir?
İstanbul Sözleşmesi nedir?
Ali Sunal'dan kötü haber...
Ali Sunal'dan kötü haber...
Altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahmin
Altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahmin
Gezi Parkı Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devredildi
Gezi Parkı Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devredildi

Ailesinde romatoid artrit vakası olan kişilerde hastalığın görülme riski 10 kat fazla

Romatoid artrit eklem hastalığının en sık görülen iltihaplı eklem romatizması olduğunu ifade eden Romatoloji Uzmanı Dr. Hülya Vahedi, “Romatoid artritli bir hastanın birinci derece akrabalarında, bu hastalığın görülme riski normale göre on kat daha fazladır” dedi.

Sağlık 20.03.2021, 14:44
2
Ailesinde romatoid artrit vakası olan kişilerde hastalığın görülme riski 10 kat fazla

Romatoid artrit eklem hastalığının en sık görülen iltihaplı eklem romatizması olduğunu ifade eden Romatoloji Uzmanı Dr. Hülya Vahedi, “Romatoid artritli bir hastanın birinci derece akrabalarında, bu hastalığın görülme riski normale göre on kat daha fazladır” dedi.

Eklem romatizması hastalıklarının insanların hareket kabiliyetlerini olumsuz etkiledikleri için yaşam kalitesini büyük ölçüde düşüren bir hastalık olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Romatoloji Uzmanı Dr. Hülya Vahedi, yaşam boyu sürebilen kronik bir hastalık olan romatoid artrit hakkında önemli bilgiler paylaştı. Dr. Hülya Vahedi, hastalığın en fazla kadınlarda ve 25 ila 55 yaş arasında görüldüğünü söyledi.

Romatoid artritli bir hastanın birinci derece akrabalarında, romatoid artrit görülme riskinin normale göre on kat daha fazla olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Hülya Vahedi, “Bu hastalıkta HLA-DRB1 geni en çok sorumlu tutulan gendir. Genetik yatkınlık olan kişilerde bazı çevresel faktörler hastalığı ortaya çıkarmada rol oynar. Çevresel faktörlerden ise en çok sigaranın ve ağız içinde kronik diş eti iltihabından sorumlu Porphyromonas gingivalis isimli bakterinin romatoid artritin ortaya çıkmasında rolü olduğu bilinmektedir” dedi.

“En sık kadınlarda görülüyor”

Romatoid artrit hastalığının yaklaşık olarak yüzde 0,5 ila yüzde 1 sıklığında görüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, bu hastalığın en sık kadınlarda görüldüğünü belirtti. Romatoid Artritin en sık 25 - 55 yaşları arasında başladığını ifade eden Uzm. Dr. Hülya Vahedi, hastalığın geliş semptomlarının esas olarak eklemlerde ve eklem etraflarındaki tendonlarda görüldüğünü söyleyerek, “Aynı zamanda sistemik bir hastalık olduğu için, eklemlerin dışında, cilt altı nodülleri, akciğer ve kalp de ve diğer bazı organlarda da belirtiler görülebiliyor” diye konuştu.

“Eklem şişmesi en önemli belirti”

Hastalığın belirtileri hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Hülya Vahedi, eklem şişmesi ve bir saatten uzun süren sabah tutukluluğunun önemli belirtilerden olduğunu söyledi. Hastalığın tipik olarak el ve ayakların küçük eklemlerinde, el ve ayak bileklerinde şişme ve tutukluk olarak başladığını söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, aynı zamanda dirseklerde, omuzlarda, dizlerde ve kalça eklemlerinde de zamanla tutulmalar görüldüğünü belirtti. Uzm. Dr. Hülya Vahedi sözlerine şöyle devam etti: “Aylar içinde yeni eklem tutulumları olmaktadır. Simetrik tutulum önemli bir bulgudur. Tipik romatoid artrit hastalarında beşten fazla eklem tutulmaktadır. Sabah ağrısı ve gece ağrısı fazladır. Hareket ettikçe sabahları olan eklem ağrısı ve tutukluklarda azalma olur. Simetrik tutulum önemli bir bulgudur.”

“Birden fazla eklemde görülebilir”

Bazı vakalarda hastalığın çok hızlı gelişebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Vahedi, hastalığın tüm eklemlerde ağrı, şişme ve tutukluk yaptığını belirtti. Hatta hastaların yataktan kalkamayacak kadar ağrılarının ve tutukluğunun olabileceğini de söyleyen Vahedi, hastalığın tek bir eklemde veya birkaç eklemde ortaya çıkabileceğini belirtti. Romatoid artrit hastalığının palindromik denilen bir başlangıç şekli olduğunu ifade eden Vahedi, bu tür başlangıçlarda tek bir eklemde akut bir şişme olduğunu ve yaklaşık üç gün içinde tamamen iyileşebildiğini belirterek, bu atakların aylar sonra tekrar başka eklemde tekrarlanabileceğini kaydetti.

Hastalığın ileri yaşlarda başlayan bir türünün de olduğunu söyleyen Vahedi, bu durumda hastalığın omuzlarda ve kalçalarda ileri derecede sabah ve gece tutukluğu ile başladığını ifade etti. Vahedi, romatoid artritin zaman zaman Polimiyaljiya Romatika isimli bir başka hastalıkla karıştırılabileceği uyarısı da yaptı.

“Zamanında tedaviye başlamak kalıcı hasarları önleyebilir”

Romatoid artrit hastalığına yakalanan kişilerin tanı ve tedavisinin gecikmesi ile ellerde kuğu boynu deformitesi, düğme deliği deformitesi ve ulnardeviasyon gibi deformasyonların görülebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Vahedi, hastalığın teşhisinin esas olarak hastaların yakınmaları ve muayene bulguları ile konulabileceğini ifade etti. Vahedi, hastaların takibi ve bazı laboratuvar ve radyolojik bulgularında teşhis koymada yardımcı olabileceğini belirterek, “Kesin teşhis için diğer muhtemel hastalıkların dışlanması gerekir. Romatoid artrit hastalığının tedavisinde kortikosteroid ve hastalık seyrini değiştiren temel ilaçlar kullanılır. Hastaların eklem ve kaslarını güçlendirici egzersizleri de ilaç tedavilerinin yanında yapmaları önemlidir” ifadesini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 29 36
12. Rizespor 29 34
13. Konyaspor 28 33
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 27 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 26 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 27 23
20. Huesca 27 20