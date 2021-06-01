"Ailenin sağlığı bozulursa toplumun da sağlığı bozulur"

“Sağlıksız ailelerin varlığı sağlıksız toplumu oluşturur” diyen Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, “Ailelerin sağlığının bozulması tüm toplumun sağlığının bozulması anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı ailelerin sağlıklı toplumun temelini oluşturduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, “Aile, toplum ile birey arasındaki bağı sağlama görevini üstlenen ve toplumun devamını sağlayan sosyal bir kurumdur. Ailenin işlevleri, biçimi veya özellikleri zaman içinde değişime uğrasa da; aile, tüm toplumlarda tarih boyunca var olmuştur. Toplumun ilk ve doğal çekirdeği olan aile hem bireyin bedensel, entelektüel ve ahlaki gelişiminin doğal koşullarını sağlar hem de toplumun temel yapı taşlarını oluşturur. Çocuğun yetiştirilmesi, eğitilmesi ve toplumun sağlıklı bir üyesi haline getirilebilmesi için en uygun ortam ailedir” dedi.

“Aile çocuğu geleceğe hazırlamada en etkili kurum”

Toplumların temel değerlerini aile aracılığı ile yeni kuşaklara aktardığını söyleyen, Dr. Nurten Elkin, “Anne ve baba, çocuğa beslenme, barınma, korunma ve öğrenim imkânı sunmakta; çocuğa yeterince ilgi, sevgi ve şefkat göstererek, ihtiyaçlarını yerinde ve zamanında karşılayarak çocukta güven duygusunun temelini atmakta ve yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olmaktadırlar. Bu noktadan hareketle, ailenin çocuğu geleceğe hazırlamada en etkili kurum olduğu söylenilebilir” dedi.

“Aile üyeleri birbirini destekler ve onaylar”

Aile sağlığının tanımını yapmanın mümkünken, sağlıklı ailenin tanımını yapmanınsa oldukça güç olduğuna değinen Dr. Elkin, “Literatürde sağlıklı aile başarılı aile olarak tanımlanmaktadır. Ancak temel olarak sağlıklı ailenin bir takım özelliklerinden bahsetmek mümkündür” diyerek sağlıklı ailenin özelliklerini sıraladı.

Sağlıklı ailenin üyeleri arasında iyi bir iletişim olduğunu belirten Dr. Elkin, “Aile üyeleri birbirini destekler ve onaylar. Aile üyeleri rol, görev ve sorumluluklarının farkındadır. Aile üyeleri birbirine güvenirler. Ailede neşe vardır boş zamanlar birlikte paylaşılır. Toplumsal yaşamdaki doğru ve yanlışlar öğretilir. Ailenin sahip olduğu gelenek ve görenekleri vardır. Aile üyeleri birbirinin mahremiyetine saygı duyarlar. Aile içi sorunlar, krizler birlikte çözülür” dedi.

“Aile güç birliğidir”

Ailenin aslında bir güç birliği olduğuna vurgu yapan Dr. Elkin, “Ailelerin sağlığının bozulması tüm toplumun sağlığının bozulması demektir. Ailenin yaşam döngüsü içinde karşılaşabilecekleri sorunlarda güçlü oldukları baş etme mekanizmalarını kullanmaları fakat bunların yetersiz kaldığı durumlarda her türlü profesyonel danışmanlık almaları tüm aile bireylerinin ve özellikle de çocukların bedensel ve ruhsal sağlıkları açısından önemli ve hatta gereklidir” dedi.