Aile danışmanı Saliha Erdim "Cinsel kimlik karmaşası aile hayatındaki travmadan kaynaklanıyor"

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği seminere konuk olan aile danışmanı Saliha Erdim, cinsel kimlik karmaşasının sebepleri ve sonuçları konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Bu durumda olan gençlerin yüzde 80’inin aile hayatlarında travma olduğunu belirten Erdim, “Çocukların anne babasının etkisinin yüzde 100 olduğu zamanlarda derinden yara alacak etkilenmeler yaşamışsa bu mutlaka çocuğun duygularında kırıklık oluşturuyor. Bu kırıklığın farklı tezahürleri oluyor. Cinsel kimlik karmaşası da bunlardan birisi” dedi.

Bağcılar Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleştirilen “Ailemiz En Kıymetli Değerimiz” konulu seminere, konuşmacı olarak Aile Danışmanı Saliha Erdim katıldı. İlçe sakinlerinin ilgi gösterdiği programda Erdim, son günlerde Z kuşağının bir kısmının yaşadığı cinsel kimlik karmaşasına vurgu yaptı.

Bir sempozyumda öğrendiği bilgilerden yola çıkan Erdim, “Kimlik karmaşası yaşayan gençlerin yüzde 80’nin aile hayatlarında travma var. Orada yabancı bir genci terapi ettiler. Delikanlı ‘Babamla ilgili hep travmalarım var. Babamla iletişimimim hep aşağılık, değersiz hissetme, savunmasızlık, üzüntü, acı ve onun sonucunda olun korku’ dedi. Eğer çocukların savunmasız olunan zamanda; anne babanın etkisinin yüzde 100 olduğu zamanlarda derinden yara alacak etkilenmeler yaşanmışsa bu mutlaka çocuğun duygularında kırıklık oluşturuyor. Bu kırıklığın farklı tezahürleri oluyor. Cinsel kimlik karmaşası da bunlardan birisi” diye konuştu.

Değerlilik duygusu önemlidir

Cinsel kimlik karmaşasının sebep değil sonuç olduğunu da ifade eden Erdim, düşüncesini örnekleyerek şöyle anlattı: “Şöyle tarif edebilirim. Vücutta bir ateş yükseldiği zaman ateşin kendisi bir hastalık değildir, hastalığın semptomudur, belirtisidir. O ateş bizi mikrobun lokalize olduğu yere yani enfeksiyonun kaynağına götürür. Biz enfeksiyonun kaynağını tespit ettiğimiz zaman ateşi düşürmeye çalışırız ama asıl hedefimiz mikrobun yuvalandığı yeri tedavi etmektir. Bir ailenin bir çocukta oluşturması gereken en önemli değer, çocuğun hissetmesi gereken kendi değerlilik duygusudur. Bu aslında farkında olursak Allah’ın bize yaratırken verdiği bir değerdir. Biz bu kıymetin farkında olmadığımız için çok kolaylıkla değerlerimizi harcıyoruz.”