banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan: Sen mikrofonu vekilimize ver
Erdoğan: Sen mikrofonu vekilimize ver
Aşılamada sigara içenlere öncelik verilmesi ortalığı karıştırdı
Aşılamada sigara içenlere öncelik verilmesi ortalığı karıştırdı
Frankfurt Havalimanı'nda alarm
Frankfurt Havalimanı'nda alarm
Facebook ve Instagram’dan Trump ile ilgili yeni karar
Facebook ve Instagram’dan Trump ile ilgili yeni karar

Ahıskalı Dinara halasının böbreği ile hayata tutundu

Annesini 7 yıl önce kaybeden ve Rusya’da yapılan tedavilere rağmen sağlığına kavuşamayan 13 yaşındaki Özbek Ahıska Türkü Dinara Karaeva, halasının böbreği ile hayata tutundu.

Sağlık 17.01.2021, 09:24
3
Ahıskalı Dinara halasının böbreği ile hayata tutundu

Annesini 7 yıl önce kaybeden ve Rusya’da yapılan tedavilere rağmen sağlığına kavuşamayan 13 yaşındaki Özbek Ahıska Türkü Dinara Karaeva, halasının böbreği ile hayata tutundu.

Daha ufak yaşlardayken böbrek rahatsızlığına yakalanan 13 yaşındaki Dinara Karaeva, Rusya’da yapılan tedavilere rağmen sağlığına kavuşamadı. 7 yıl önce annesini de kaybeden Dinara, babası ile birlikte tedavi için çareler aramaya başladı. Sağlık Bakanlığının Türkiye Cumhuriyetleri için tanıdığı 400 hasta kontenjanı kapsamında Türkiye’ye gelen Özbek Ahıska Türkü Dinara, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bölümü’ne başvurdu. Haftada 3 gün diyalize giren Dinara için zamanla yarışan hastane çalışanları, bir ân önce kadavradan veya canlı nakil için çalışmalara başladı. Babasının test sonuçları uymadığı için nakil olamayan Dinara’ya halası Mevlüde’den müjdeli haber geldi. Dinara, 7 yıldır ona annesi gibi bakan halasının böbreği ile hayata tutundu.

Kontrolleri için hastaneye gelen Dinara ve halası Mevlüde’yi Çocuk Nefroloji Bilimdalı Başkanı Prof. Dr. Osman Dönmez, Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Sahriye Keskin ve Rafet Oflaz karşıladı. Prof. Dr. Osman Dönmez, “Korona virüs yaşadığımız günlerde Rusya’dan geldi. Türkiye Cumhuriyetleri’ne tanınan 400 kontenjandan yararlanan şanslı hastalarımızdan bir tanesi oldu. Aralık ayının sonuna kadar nakil yapılması gerekiyordu. Bizde Dinar’ın bütün incelemelerini yaptıktan sonra böbrek naklini annesi gibi gördüğü halasından gerçekleştirdik. Diyalize giriyordu bize geldiğinde. Haftanın 3 günü bu tedaviyi görüyordu. Şu anda kendisinin durumu çok iyi, ilaçlarına da ara vermeden devam edecek. 2021 yılının başlangıcında ise organ bağışı Balıkesir’de organ bağışında bulunan bir aileden geldi. 48 yaşında vefat etmiş aile bireyinin böbreği 16 yaşındaki Orçun Yalçınkaya’ya takıldı. Böbrek nakli başarılı oldu. Organ bağışında bulunan aileye teşekkür ediyoruz. Çünkü bir organ bağışı 8 kişiye umut oluyor. Organ bağışının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor” dedi.

Halasına çok teşekkür eden Dinara, “Bursa Uludağ Üniversitesi ekibine de çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı başarılı nakil ile beni hayata bağladılar. Bundan sonra daha dikkatli bir şekilde hayatıma devam edeceğim” diye konuştu.

Annesinden sonra Dinara’ya kendisinin baktığını belirten Müvlüde, “Benim kızım gibi, onu canım gibi seviyorum. 7 senedir yanındayım. Babasının böbreği uymayınca ben vermek istedim. Benim kan örneklerim örtüştü. Sağlıklı bir şekilde böbreğimi verdim. Sağlığına kavuşması bizleri çok mutlu etti. İnşallah bir sorun yaşamadan böbreğimle uzun ömürler yaşar” dedi.

Bu arada geçtiğimiz günlerde nakil olan 16 yaşındaki Orçun Yalcinkaya ise, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinden gelen kadavra nakille hayata merhaba dedi.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 17 33
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Sivasspor 18 23
11. Başakşehir 18 23
12. Konyaspor 18 22
13. Göztepe 18 22
14. Kasımpaşa 17 22
15. Malatyaspor 17 21
16. Rizespor 17 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Leicester City 18 35
3. Liverpool 17 33
4. Man City 16 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12