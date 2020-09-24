banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
İkinci El Araç Ticaretinde Soru İşaretleri Kalkıyor
İkinci El Araç Ticaretinde Soru İşaretleri Kalkıyor
KORONAVİRÜS'TEN OZON AŞISI İLE KORUNUN !
KORONAVİRÜS'TEN OZON AŞISI İLE KORUNUN !
“3 yıl içinde uygun fiyatlı Tesla’lar hazır olacak”
“3 yıl içinde uygun fiyatlı Tesla’lar hazır olacak”
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da!

AHESEN Yönetim Kurulu belirlendi

GENEL BAŞKAN DR. GÜRSEL ÖZER, “BUGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRADA VE MUHAKKAK Kİ PANDEMİDEN DOLAYI DAHA ZORLU ŞARTLARDA, GÖREVLERİMİZİ YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ. İŞLEYEN SÜREÇTE ÖNCELİĞİMİZ, HEM TOPLUM SAĞLIĞI HEM DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ REFAH ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI OLACAK. BU ANLAMDA TÜM UYGULAMA İYİLEŞTİRMELERİNİN VE GİRİŞİMCİSİ VE TAKİPÇİSİ OLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ” DEDİ.

Sağlık 24.09.2020, 13:44
4
AHESEN Yönetim Kurulu belirlendi

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası’nın (AHESEN) ‘Olağan 2. Seçimli Genel Kurulu’ İstanbul’da gerçekleştirildi.

Yapılan seçimde yönetim kurulu ve çalışma kurulları belirlendi. Yönetim kurulu üyeleri; Dr. Gürsel Özer, Dr. Hülya Uçak, Prof. Dr. Ersin Akpınar, Dr. Aslı Öncel, Nükte Taşlar, Dr. Melisa Menemencioğlu, Oktay Armağan, Denetleme Kurulu Üyeleri; Suat Erim, Ali Gürkan Karaaslan, Çınar Uludaş, Disiplin Kurulu Üyeleri; Şenol Kıtay, Pınar Dinçer Güler, Seyhan Civan olarak yer aldı.

Seçim sonrası gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımları şu şekilde belirlendi:

"Genel Başkan Dr. Gürsel Özer, Genel Sekreter Dr. Hülya Uçak, Genel Hukuk ve Mevzuat Sekreteri Prof. Dr. Ersin Akpınar, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Oktay Armağan, Genel Mali Sekreter Dr. Aslı Öncel, Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Uzman Ebe Nükte Taşlar

Sosyal İlişkiler, Dış İlişkiler ve Basın Yayın Sekreteri Dr. Melisa Menemencioğlu".

Genel Başkan Dr. Gürsel Özer, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ve muhakkak ki pandemiden dolayı daha zorlu şartlarda, görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. İşleyen süreçte önceliğimiz, hem toplum sağlığı hem de sağlık çalışanlarının refah çalışma ortamı ve koşulları olacak. Bu anlamda tüm uygulama iyileştirmelerinin ve girişimcisi ve takipçisi olamaya devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
28°
açık
Namaz Vakti 24 Eylül 2020
İmsak 05:22
Güneş 06:47
Öğle 13:01
İkindi 16:24
Akşam 19:06
Yatsı 20:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner378