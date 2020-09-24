AHESEN Yönetim Kurulu belirlendi
GENEL BAŞKAN DR. GÜRSEL ÖZER, “BUGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRADA VE MUHAKKAK Kİ PANDEMİDEN DOLAYI DAHA ZORLU ŞARTLARDA, GÖREVLERİMİZİ YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ. İŞLEYEN SÜREÇTE ÖNCELİĞİMİZ, HEM TOPLUM SAĞLIĞI HEM DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ REFAH ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI OLACAK. BU ANLAMDA TÜM UYGULAMA İYİLEŞTİRMELERİNİN VE GİRİŞİMCİSİ VE TAKİPÇİSİ OLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ” DEDİ.
Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası’nın (AHESEN) ‘Olağan 2. Seçimli Genel Kurulu’ İstanbul’da gerçekleştirildi.
Yapılan seçimde yönetim kurulu ve çalışma kurulları belirlendi. Yönetim kurulu üyeleri; Dr. Gürsel Özer, Dr. Hülya Uçak, Prof. Dr. Ersin Akpınar, Dr. Aslı Öncel, Nükte Taşlar, Dr. Melisa Menemencioğlu, Oktay Armağan, Denetleme Kurulu Üyeleri; Suat Erim, Ali Gürkan Karaaslan, Çınar Uludaş, Disiplin Kurulu Üyeleri; Şenol Kıtay, Pınar Dinçer Güler, Seyhan Civan olarak yer aldı.
Seçim sonrası gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımları şu şekilde belirlendi:
"Genel Başkan Dr. Gürsel Özer, Genel Sekreter Dr. Hülya Uçak, Genel Hukuk ve Mevzuat Sekreteri Prof. Dr. Ersin Akpınar, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Oktay Armağan, Genel Mali Sekreter Dr. Aslı Öncel, Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Uzman Ebe Nükte Taşlar
Sosyal İlişkiler, Dış İlişkiler ve Basın Yayın Sekreteri Dr. Melisa Menemencioğlu".
Genel Başkan Dr. Gürsel Özer, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ve muhakkak ki pandemiden dolayı daha zorlu şartlarda, görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. İşleyen süreçte önceliğimiz, hem toplum sağlığı hem de sağlık çalışanlarının refah çalışma ortamı ve koşulları olacak. Bu anlamda tüm uygulama iyileştirmelerinin ve girişimcisi ve takipçisi olamaya devam edeceğiz” dedi.
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