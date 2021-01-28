Ağrılar kayısı çekirdeği ile dindiriliyor

Malatya’da kayısı çekirdeğinden üretilen yağ ile vücut ağrıları dindiriliyor. İçerisinde siyanür bulunduğu bilinen kayısı çekirdeğinden üretilen yağlarda herhangi bir yan etki tespit edilmedi.

Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Kayısı Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinde önemli çalışmalara imza atılırken, elde edilen gelir ise öğrencilere bağışlanıyor. MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Kayısı Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinde incelemelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Karabulut, özellikle kayısı çekirdeği yağı çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, kayısı çekirdeği yağının özellikle eklem ağrılarına, vücut ağrılarına, spor yaralanmaları ve ağrılarına karşı etkili olduğunu söyledi. Karabulut, kayısı çekirdeği yağının özellikle egzersiz sonrası kas ağrılarında masaj ile kullanılmasına dair yaptıkları çalışmaların uluslararası makalelerde ve dergilerde yer bulduğunu belirterek, “Tabii bu Malatya için gurur kaynağıdır. Çünkü kayısı çekirdeği özellikle de acı kayısı çekirdeği eskiden çöpe atılan bir üründü. İçerisinde ağrı kesici maddenin var olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili araştırma çalışmaları yapıyoruz. Tarım Bakanlığındaki gıda takviye sürecindeki aşamalardan dolayı da Tarım Bakanımıza ve tüm ekibe ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu süreç sadece ARGE’ye değil, ÜRGE’ye de dönüştürmüş olduk” şeklinde konuştu.

“Kayısıya bilimsel bakıyoruz”

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Malatya denilince evet herkesin aklına kayısı geliyor. Bu süreç içerisinde biz de bilimsel çalışmaları bu yöne odakladık. Malatya Turgut Özal Üniversitesi deyince de akla kayısı geliyor. Bilimsel anlamda araştırdığımızda sağlıkta, AR-GE ve tabii ticari ve ekonomik anlamda da şehrimizin çiftçisi direkt kayısıya bağlı. Hepimiz çocukluğumuzdan beri bahçelerde kayısı ile uğraşırdık. Kayısının kükürtlenmesini, çekirdeklerinin çıkartılmasını izledik. Bugün de biz kayısıyı ürüne dönüştürdük. İşin ar-ge boyutunda antioksidan etkisini, strese karşı koruyucu olduğunu gördük. Total stresi azalttığına dair birçok makale hem yazdık hem okuduk. Bununla ilgili çalışmaları da gün geçtikçe arttırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalarda Malatya’nın değerlerini ön planda tutarak, bilimsel araştırmalar eşliğinde ilerlemeler kaydettiklerini belirten Karabulut, “Bu çalışmalar Malatya’mıza farklı bir değer katacak. Hangi ile giderseniz gidin, kendi öz değeri hangisiyse onunla ilgili bilimsel çalışmaları gün geçtikçe artıyor. Bizler de bu çalışmaları yaparken hep bunu gözlemledik. Ziraat fakültemizde bitkisel üretimle ilgili birçok çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle de kayısı ile ilgili ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. On beş yılı aşkın süredir biz bununla uğraşıyoruz. Obezitede de faydalı olduğuna dair bulgular mevcut. Bilimsel çalışmalara devam ediyoruz. Kayısı çekirdeğinden çıkardığımız antioksidan etkinin seviyesini birçok hastalıkta denedik. Her bir kanser türünde ayrı ayrı denedik. Kolon kanserinde, meme kanserinde koruyucu etkilerine baktık. Süreç içerisinde doktorların da tavsiye ettiklerini gördük” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden talepler oluyor”

Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden insanlardan olumlu dönüş aldıklarını belirten Karabulut, “Geçen yıl Kanada Büyükelçisi geldi ve eşinin kullandığını söyledi. Uykularının rahatladığını ve stresini önlediğini söyledi. Bu bilim insanı ile tanışmaya geldim dedi. Kükürtlü kayısının içerisindeki kükürdün antioksidan madde içermesi, bunun da gıda ile tüketilmesi sonucunda faydalı olduğunu dair bulgularımız mevcut. Özellikle Covid 19 gibi bir süreç içerisinde daha çok dikkat çekiyor” dedi.

İçerisinde siyanür bulunduğu biliniyor

Karabulut, “Kayısı çekirdeğinin içerisinde siyanür bulunduğuna dair literatürde mevcut bilgiler var. Doğrusu biz de ölçtük bu değerleri. Yan etki olmaması için dünden bugüne tüm makaleleri ve çalışmaları inceleyerek, Tarım Bakanlığı’nın gıda risk kontrol komisyonu ile birlikte dozları ayarladık ve bugün ürünümüz Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin de destekleri ile pozitif ürünler listesinde yer alıyor. Aynı zamanda ürünlerimiz hakkında kayisir.com web sitemizden de detaylı bilgi alabilir ve bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ da Karabulut’la birlikte merkezi ziyaret edip açıklama yaptı. Aladağ, "Hocamın başarılarına hayran oldum. Bu başarıdan pay almak için buraya geldim. Çok güzel çalışmalara imza atılıyor. Sonuçlar gördüğünüz şekilde, rüya gibi. Hastalar çok fayda görüyor. Geçtiğimiz günlerde arayan bir hasta, hiçbir ilaçta görmediğim faydayı gördüm, ağrılarım gitti ifadelerini kullandı. Tabi ki bizler çalışmalarımızı arttırarak bu yönde devam ettireceğiz" diye konuştu.

Çok önemli çalışmaların yapıldığı merkezden elde edilen gelir ise öğrencilere bağışlanıyor.