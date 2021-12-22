Ağrı’da ulaşıma kapanan köyde hastalanan 92 yaşındaki yaşlı adam için ekipler seferber oldu

Ağrı’nın Hamur ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan 92 yaşındaki İbrahim Aslangiri, sağlık ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu hastaneye kaldırıldı.

Ağrı’nın Hamur ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan Alakoyun köyünde yaşayan 92 yaşındaki İbrahim Aslangiri, evinde rahatsızlandı. Kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyünden çıkıp hastaneye gidemeyen Aslangiri’nin yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yola çıkan ekipler hem ambulans hem de paletli ambulanslar ile güçlükle köye 5 kilometre mesafede bulunan Tükenmez köyüne ulaştı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler ise başka bir köyden Alakoyun köyüne ulaşarak Aslangiri’yi hafif ticari araç yardımıyla Tükenmez köyüne getirdi. Burada sağlık ekiplerine teslim edilen hasta, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İbrahim Aslangiri’nin oğlu Bülent Aslangiri, köy yolu ulaşıma kapanınca ekiplerden destek istediklerini belirterek, "Babam 92 yaşında. Hastaydı, köy yolları kapalı olunca hastaneye götüremedik. Yetkililere haber verdik ve kepçe gelip yolu açtı. Biz de hastamızı alarak kepçenin arkasından aracımızla Tükenmez köyüne geldik. Burada babamı ambulansa bindirdik. Babam yaşlı ve rahatsızlığı var. Daha önceden herhangi bir rahatsızlığı yoktu" ifadelerini kullandı.