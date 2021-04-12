Ağrı saatiniz, hastalığınız hakkında ipucu verebilir

İSTANBUL (İHA) – Daha önceleri çok fazla önemsenmeyen ancak salgın ile birlikte endişe oluşturan ağrıların, korona virüs etkisiyle oluşan ağrılardan ayrılabilmesi konusunda Özel Adatıp İstanbul Hastanesi doktorları önemli bir çalışmaya imza atarak, vücudun ağrı saati haritasını çıkarttı.

Korona virüs salgının hayatımıza girmesi ile birlikte vücutta oluşan ağrılar çok daha fazla dikkate alınmaya başlandı. Baş, sırt, kas ağrıları gibi çoğu zaman çok fazla önemsenmeyen ve salgın ile birlikte daha çok önemsenen semptomlar ile alakalı Özel Adatıp İstanbul Hastanesi uzman doktorları önemli bir çalışmaya imza attı. Kronikleşen ağrıları, korona virüs etkisi ile oluşan ağrılardan ayırma konusunda yol gösterici olan vücudun ağrı saati haritası, Özel Adatıp İstanbul Hastanesi uzman doktorları tarafından çıkartıldı.

Baş ağrısı öyküsünde ‘ne zaman’ sorusunun önemine değinen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Koçer, “Baş ağrısı tanımlamasında ağrıya ait özellikler önemli olmakla birlikte öyküde sorgulayacağınız, ağrının oluş saati ve zamanı gibi basit görünen detaylar da nasıl bir ağrı ile karşı karşıya kaldığımız konusunda bize yardımcı olabilir. Örneğin, beyin hastalığı olarak kabul edilen migren ağrısında veya diğer damarsal baş ağrılarında gece yarısı veya sabah şiddetli bir ağrı ile kalkmak sık karşılaştığımız durumlardandır. Fakat gerilim baş ağrısında ise tam tersine günlük aktif olarak çalıştığımız süreçlerde, özellikle de gün sonuna doğru ve migrene göre daha hafif şiddette ağrı kendini gösterebilir” dedi.

“Gece yatarken başlayıp sabah uyanınca artan baş ağrısına dikkat”

Gece yattıktan sonra başlayan ve sabahları uyanıldığında zirve yaptığı ifade edilen ağrı tipinin beyin tümörünün ilk belirteci olabileceği konusunda uyaran Prof. Dr. Abdulkadir Koçer, “Zaman kavramının önemli olduğu başka bir baş ağrısı da küme tipi baş ağrısıdır. Çoğu hastanın migren tanısı ile takip edildiği ve maalesef buna bağlı olarak iş gücü kayıplarının sıkça rastlandığı bu ağrıda, migrene göre daha kısa sürmesi ve özellikle geceleri hep aynı saatte olması gibi detaylar önemlidir. Bu hastalar, atakların geldiği süreçlerde uyuduktan 3-5 saat sonra ya da sabah saatlerinde, hemen her gün aynı saatte ağrı ile uyanırlar ki bu nedenle “Çalar saat baş ağrısı” diye de isimlendirilir. Geceleri yattıktan sonra başlayan ve sabahları uyandığında zirve yaptığı ifade edilen ağrı ise bazen bir beyin tümörünün ilk belirteci olabileceği gibi kafa içi basınç artışına yol açabilecek hirosefali, psödotümör veya beyin kanamaları gibi çok sayıda önemli beyin hastalıklarında da tanı koymamızda yardımcı olacaktır” diye konuştu.

“Nöropatik ağrılar gece olur”

Koçer, “Zamanlama açısından alacağınız öykü, kas-iskelet sistemi ağrıları ile sinir sistemi kökenli (nörolojik) ağrıları ayırt etmemizde de işimize yarar. Kas-iskelet sistemini ilgilendiren ağrılar gün içinde ve hasta hareketli iken hastayı rahatsız ederken, nöropatik ağrısı olan hastalar ise hareketsiz oldukları anlarda ve daha çok geceleri ağrılarının arttığını ifade ederler” şeklinde konuştu.

“Gece uyutmayan el ağrısı karpal tünel işareti olabilir”

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Özdoğan, “Günün tüm yorgunluğunu atmak üzere yatağınıza uzandığınızda gün içerisinde size çok da varlığını hissettirmeyen el, bilek ağrıları, parmaklarda uyuşma ve karıncalanma ortaya çıkmaya başlayabilir. Hafif başlayan bu semptomlar, gecenin ilerleyen saatlerde sizi uykudan uyandıracak bir seviyeye de ulaşabilir. Şikayetlerin özellikle gece ortaya çıkması ve uykudan uyandırma noktasına kadar gelmesi, elleri sallayarak rahatlama ihtiyacı hissedilmesi karpal tünel sendromunun tipik işaretlerinden biridir. Bilgisayar kullanımının yoğun olduğu meslek grubu çalışanları, çok fazla el işi yapan ev hanımları, enstrüman çalan kişiler gibi el ve bileğini aktif kullanan kişilerde karpal tünel sendromu yaygın olarak görülebilmektedir. Ağrının özellikle geceleri ortaya çıkmasında uyku pozisyonlarının önemli etkisi vardır. Uyku sırasında bileğin çene ya da başın altında geriye doğru bükülerek uzun süre kalması ağrıların şiddetini artırabilmektedir. Karpal tünel sendromunun tanısı Elektromiyografi (EMG) ile konulmaktadır. Tedavisinde, öncelikle Fizik Tedavi Uzmanı ile görüşmeli ve hekimin önerdiği tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Tedaviye dirençli vakalarda ise bir sonraki adım ameliyat olabilmektedir. Mikrocerrahi yöntemi ile yapılan karpal tünel ameliyatları sonrasında hasta, kısa sürede günlük hayatına dönebilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Günün ilk adımı ağrılı ise sebebi topuk dikeni olabilir”

Güne başlamak için ilk adım atıldığında topuğa bıçak batması gibi keskin bir ağrı saptanıyorsa bunun sebebinin topuk dikeni olabileceğini aktaran Op. Dr. M. Ozan Aşık ise “Sabahları yataktan kalktınız ve güne başlamak için ilk adımı attınız. Topuğunuza bıçak batması gibi keskin bir ağrı saptanıyorsa ve günün geri kalanında topuklarınızda hafif bir ağrı hissediyorsanız sebebi topuk dikeni rahatsızlığı olabilir. Topuk dikeni, topuk kemiğinin alt kısmında kalsiyum birikmesiyle oluşmaktadır. Topuk dikeninin oluşmasında obezite önemli bir sebep olmakla birlikte sık sık ayakta durmak, sert yüzeylerde koşmak ya da zıplamak, uygun olmayan ayakkabılar giymek gibi faktörler de topuk dikeni oluşumuna neden olabilir. Her zaman çıplak gözle görülemeyen topuk dikeninin tanısının doğru bir şekilde konulabilmesi için hasta, şikayetlerini ertelememeli ve Ortopedi-Travmatoloji Uzmanına başvurmalıdır. Topuk dikeni tedavisinde ayağın basınç yükünü azaltmak, ağrıyı ve iltihabı kontrol altına almak, esnekliğin artırılmasını sağlamak önemlidir. Topuk dikeni vakalarında fizik tedavi ve enjeksiyon tedavileri etkili olabilmektedir. Cerrahi dışı yöntemler ile çözüm bulunamayan durumlarda ise hastalara cerrahi tedavi önerilmektedir” dedi.