Ağız ve diş sağlığı sektörü İstanbul’da buluşacak

Yaklaşık 1 miyar dolar ekonomik hacme yaklaşan, yerli üretim oranını ise son 10 yılda yüzde 8’den yüzde 25 seviyesine taşıyan ağız sağlığı ve diş malzemeleri sektörü, İstanbul’da buluşacak.

Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği, 26 Mayıs’ta 80 ülkeden yaklaşık 9 bin yabancı alıcıyı İstanbul’da bir araya getirecek. Düzenlenecek uluslararası konferanslar ve uygulamalı kurslar, ağız ve diş sağlığı alanında yeni tedavi yöntemlerinin de başlangıcı olacak. Fuarda yaklaşık 200 milyon dolarlık ticaret hacmi bekleniyor.

Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Erkan Uçar, "Yurt dışından gelen ziyaretçiler ve alım heyetleri baz alındığında ülkemize en fazla döviz girdisi sağlayan uluslararası fuar konumunda. Hedefimiz bölgenin en büyüğü olmak. Diş malzemeleri sektörü gerek üretim kapasitesi gerekse ihracat potansiyeli ile bunu başarabilecek güçte. 2023’te yerli üretim oranımızı en az yüzde 40 seviyesine çıkarma hedefimiz var. Temel hedefimiz ülkemizin toplam ihracatına sürdürülebilir katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.