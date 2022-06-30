Ağız ve diş sağlığı sektörü, 2023’e odaklandı

Ağız ve diş sağlığı sektörü, 2023 yılında daha fazla ihracata odaklandı.

Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Erkan Uçar, 80 ülkeden 24 bin 748 yabancı ziyaretçinin ağırlandığı İstanbul Ağız- Diş Sağlığı, Cihaz ve Ekipmanları Fuarı’nda dört günde 200 milyon dolarlık ticaret hacmi yakalandığını belirterek, "2023’te bu rakamı en az 250 milyon dolara çıkarma hedefimiz var" dedi. Uçar, sektördeki yerli üretim oranının son dört yılda yüzde 8’den yüzde 20 seviyesine ulaştığını belirterek, "Sektörümüz bu yılın ilk yarısında 100 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yılı 250 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedefliyoruz. 2023 hedefimiz ise en az 250 milyon dolar. Bu hedefe ulaşmamızda 25-28 Mayıs 2023’te organize edeceğimiz 18’inci İstanbul Ağız- Diş Sağlığı, Cihaz ve Ekipmanları Fuarı’nın rolü büyük olacak. Bu fuarda en az 250 milyon dolar ticaret hacmi ve yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi İstanbul’da ağırlamayı hedefliyoruz. Asıl amacımız ülkemizin toplam ihracatına sürdürülebilir katkı sunmak" ifadelerini kullandı.