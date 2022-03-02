Ağız içi yara nedir ve neden olur? Doğal yolla ağız içi yaraları nasıl geçer?

AĞIZ İÇİ YARA NEDEN OLUR?

- Düşük bağışıklık sistemi,

- Hormonal bozukluk,

- Mide asidinin bazı nedenlere bağı ağza kadar gelmesi,

- Gıdalara olan alerjik zayıflık

- Bilinçsiz diş fırçalama sonucu yaşanan tahribat,

- Alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklar,

- Ağız içi yaraları genellikle gizli ateşlenme sonrası,

- Stres, depresyon ve kaygı gibi psikolojik rahatsızlıklarda,

- Adet dönemi, ergenlik geçişleri, gebelik ve menopoz gibi hormon değişikliklerinin olduğu zamanlarda,

- C ve D vitaminleri eksikliğinde,

- Asidik meyve ve baharatların aşırı tüketilmesi sonrası,

- Yetersiz temizlik,

- Bazı ilaçların yan etkilerinden dolayı ortaya çıkar.

AĞIZ İÇİ YARALAR DOĞAL YOLLA NASIL GEÇER?

- Sirkeyle gargara yapabileceğiniz gibi. her birinden 1'er çorba kaşığı atıp kaynatacağınız böğürtlen yaprağı. hünnap. mercimek. sinirli yaprağı ılıkken gargara yapın.

-Kuru üzüm. anason ve balı aynı ölçüde karıştırıp ezin ağız yaralanın üzerine surun.

-Kuru üzüm suyu. baldıran suyu. kitre suyu. gül suyu aynı oranda konur. bol gargara yapılır. Ağızda tutulur.

-Bol kekik çiğneyin. Sirke ve susam yağı karışımıyla ağızda gargara yapın.

-Tuzlu su gargarası, ağız içi yaralarında etkili yöntemlerden biri olarak bilinir. Bir çay bardağı suyun içine üç çay kaşığı tuz atılarak hazırlanan karşımı günde 3 defa uygulanması gerekir.

- Misvak, diş ve diş etlerini temizlemede doğal yöntemlerden biridir. Diş etlerinde oluşan yaralara misvak iyi gelir.

- Bir kaşık sumağı bir ılık bardağı suya ekleyip karıştırınız. Bu karışımla 2 dakika bir ağzınızı çalkalayınız. Sumak hem oluşan yaralardaki enfeksiyonu azaltırken hem de ağız içindeki virüsleri temizler. Diş sağlığında etkili olan doğal yollardan biridir.

-Çocuk çiviti de ağız yaralarına iyi gelir.