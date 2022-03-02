Ağız içi yara nedir ve neden olur? Doğal yolla ağız içi yaraları nasıl geçer?
En sık rastlanan sağlık sorunlarından biri olan ağız içi yaralar kişilerin neredeyse yaşam kalitesini düşürür. Yeme ve içme zorluğu çıkaran ağız içi yaralarından doğal yollarla kurtulmak mümkün mü peki nasıl sizler için araştırdık.
AĞIZ İÇİ YARA NEDEN OLUR?
- Düşük bağışıklık sistemi,
- Hormonal bozukluk,
- Mide asidinin bazı nedenlere bağı ağza kadar gelmesi,
- Gıdalara olan alerjik zayıflık
- Bilinçsiz diş fırçalama sonucu yaşanan tahribat,
- Alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklar,
- Ağız içi yaraları genellikle gizli ateşlenme sonrası,
- Stres, depresyon ve kaygı gibi psikolojik rahatsızlıklarda,
- Adet dönemi, ergenlik geçişleri, gebelik ve menopoz gibi hormon değişikliklerinin olduğu zamanlarda,
- C ve D vitaminleri eksikliğinde,
- Asidik meyve ve baharatların aşırı tüketilmesi sonrası,
- Yetersiz temizlik,
- Bazı ilaçların yan etkilerinden dolayı ortaya çıkar.
AĞIZ İÇİ YARALAR DOĞAL YOLLA NASIL GEÇER?
- Sirkeyle gargara yapabileceğiniz gibi. her birinden 1'er çorba kaşığı atıp kaynatacağınız böğürtlen yaprağı. hünnap. mercimek. sinirli yaprağı ılıkken gargara yapın.
-Kuru üzüm. anason ve balı aynı ölçüde karıştırıp ezin ağız yaralanın üzerine surun.
-Kuru üzüm suyu. baldıran suyu. kitre suyu. gül suyu aynı oranda konur. bol gargara yapılır. Ağızda tutulur.
-Bol kekik çiğneyin. Sirke ve susam yağı karışımıyla ağızda gargara yapın.
-Tuzlu su gargarası, ağız içi yaralarında etkili yöntemlerden biri olarak bilinir. Bir çay bardağı suyun içine üç çay kaşığı tuz atılarak hazırlanan karşımı günde 3 defa uygulanması gerekir.
- Misvak, diş ve diş etlerini temizlemede doğal yöntemlerden biridir. Diş etlerinde oluşan yaralara misvak iyi gelir.
- Bir kaşık sumağı bir ılık bardağı suya ekleyip karıştırınız. Bu karışımla 2 dakika bir ağzınızı çalkalayınız. Sumak hem oluşan yaralardaki enfeksiyonu azaltırken hem de ağız içindeki virüsleri temizler. Diş sağlığında etkili olan doğal yollardan biridir.
-Çocuk çiviti de ağız yaralarına iyi gelir.