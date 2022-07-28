Ağız diş sağlığı uygulama ve araştırma merkezi açılıyor

“Gelişim Gülümsetir” sloganıyla yola çıkılan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İstanbul Gelişim Üniversitesi, sağlıktaki gelişim sürecine hız kesmeden devam ediyor.

Üniversitenin, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 Ağustos 2022 tarihinde açılıyor. ADEE (Association for Dental Education in Europe) üyesi olan İGÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Avrupa standartlarında eğitim gören diş hekimleri yetiştirmeye devam ediyor.

Sağlık hizmeti düzeyini üst seviyeye taşıyor

Yükseköğretimde 14’üncü yılını geride bırakan üniversite, yüksek standartlara sahip eğitim olanaklarını Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile taçlandırıyor. Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, kendi alanında uzman kadrosu, modern klinikleri ve laboratuvarlarıyla 1 Ağustos 2022 tarihinde hizmet vermeye başlayacak. 75 üniteli olan merkez hem diş hekimliği öğrencilerinin deneyim kazanmalarını sağlayacak hem de hastalarını sağlıklı ağız ve diş yapısına kavuşturacak.

Eğitimde uluslararasılaşmaya oldukça önem veren üniversite, diş hekimliği eğitimi standartlarını yükseltmek için 2021 yılında ADEE (Association for Dental Education in Europe) üyesi olmuş, Türkiye’deki sayılı ADEE üyeleri arasında yerini almıştı.