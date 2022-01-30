Afyonkarahisar’dan gönüllü UMKE ekipleri Hakkari kırsalında kurulacak sahra hastanesine gidiyor

Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatında acil sağlık hizmetinde görevlendirilmek üzere 7 UMKE gönüllüsü ile 4x4 ambulans aracı bölgeye gönderildi.

7 gönüllü UMKE personeller 03-23 Şubat 2022 tarihleri arasında 20 gün Hakkari’ye yakın sınır bölgede kurulacak sahra hastanelerde 24 saat acil sağlık hizmetleri sunmak üzere bölgede bulunacak. Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Pala yaptığı açıklamada, ekiplerin daha öncesinde Muğla yangını, Elazığ depremi gibi doğal afetlerde bu tür çalışmalarda gönüllü olarak görev yaptıkları gibi burada da güzel hizmetler yapacaklarına inandığını belirtti.