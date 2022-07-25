Afyonkarahisar ‘Sağlık Turizmi’ pazarında hak ettiği yeri bulmak istiyor

Termal turizm alanındaki başarısını kanıtlayan Afyonkarahisar şimdi de ‘Sağlık Turizmi’ pazarında hak ettiği yeri bulmak istiyor. Uzmanlar özellikle şifa kaynağı olan termal suyu sağlıkla birleştirmek için harekete geçerken, Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin bu alana ve estetiğe ucuz ve kaliteli olduğu için büyük ilgi gösterdikleri belirtildi.

Kaliteli termal suları ile Türkiye ile birlikte dünyada adından söz ettirmeye başlayan Afyonkarahisar şimdi çıtayı bir tık daha yükseltip sağlık turizmi alanında da ilerlemek istiyor. Op. Dr. Nadire Tuncer, son yıllarda Afyonkarahisar’da sağlık turizmi ile birlikte estetik alanında yaşanan gelişmeleri İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi. Kentin önemli ve kaliteli termal su kaynaklarına sahip olduğunu vurgulayan Dr. Nadire Tuncer, “Afyonkarahisar’da çok daha kaliteli bir su mevcut ve biz de bu şifayı tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz. Afyonkarahisar’a ulaşım problemini çözersek sağlık turizmi alanında taleplerin artacağını düşünüyoruz. Elbette ki plastik cerrahi ya da diş tedavisi Antalya ya da diğer büyükşehirlere göre biraz düşük kalabilir ama fizik tedavi ve termal turizm alanında Afyonkarahisar çok daha avantajlı bir şehir” diye konuştu.

“İlerleyen dönemlerde Avrupa’dan hastalar getirmek istiyoruz”

Özellikle gurbetçi vatandaşların sağlık turizmine ilgilerinin büyük olduğuna dikkat çeken Dr. Tuncer, bunda Türkiye pazarının diğer ülkelere göre ucuz olmasının büyük etkisinin olduğunu vurguladı. Tuncer açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Plastik cerrahi konusunda hastaların isteği bizler için ön planda. Plastik cerrahın önce hastayı görmesi gerekiyor. Özellikle diş tedavisi konusunda diş hekimlerimiz dünya geneline bakıldığı zaman çok iyi çalıştıkları için ve Türkiye pazarı hem ucuz hem de kaliteli hizmet verilen bir bölge haline geldi. Diğer konular ise saç ekimi ve kadın doğum alanında diğer estetikler konusunda da Afyonkarahisar iyi durumda. Özellikle gurbetçilerimize yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz ve gurbetçilerimiz çok memnun ayrıldılar. Tedavi paketlerimiz onlar için devam ediyor halen. Biz şimdi Avrupa’da yaşayan gurbetçilerimize hitap ettik. İlerleyen dönemlerde ise Avrupa’dan hastalar getirmek istiyoruz.”