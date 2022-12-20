Afganistan’daki şüpheli salgında 2 çocuk öldü

Afganistan’ın Zabul vilayetindeki şüpheli salgında şu ana kadar 2 çocuk hayatını kaybederken, nedeni bilinmeyen hastalığın şu ana kadar 80 kişide görüldüğü ifade edildi.

Afganistan’da sebebi bilinmeyen hastalık ölümlere neden oldu. Ülkenin güneyindeki Zabul vilayetindeki şüpheli salgında şu ana kadar 2 çocuk hayatını kaybederken, nedeni bilinmeyen hastalığın şu ana kadar 80 kişide görüldüğü ifade edildi. Zabul Halk Sağlığı Müdürü Abdul Hakim Hakimi yaptığı açıklamada, “Bu hastalığın belirtileri şiddetli ateş ve burun kanaması olarak görülüyor. Tahliller yapılıyor, sonuçları bekliyoruz” dedi.

Son birkaç haftadır söz konusu hastalık nedeniyle çok sayıda kişinin sağlık merkezlerine başvurduğu belirtilirken, hastalığın tespiti için çalışmalar sürüyor.