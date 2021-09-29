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Afganistan’daki hastaneler hizmet vermeye devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un ziyaret ettiği Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan hastaneler mevcut şartlarda hizmet vermeye devam ediyor.

Sağlık 29.09.2021, 11:08 29.09.2021, 11:27
Afganistan’daki hastaneler hizmet vermeye devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un ziyaret ettiği Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan hastaneler mevcut şartlarda hizmet vermeye devam ediyor.

Afganistan’da Taliban yönetimi altında günlük hayatını sürdüren Afgan halkı, sağlık sistemlerindeki sorunlarla karşı karşıya. Başkent Kabil’de bulunan hastaneler mevcut koşullar altında Afgan halkına hizmet vermeye devam ediyor. Korona virüs salgınının da etkisi ile hizmet vermeye devam eden sağlık personeli, farklı ülkelerden gelecek insani yardımı umutla bekliyor.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un ülkedeki sağlık durumuna ilişkin açıklamasının ardından benzer bir açıklama Taliban’dan geldi. Afganistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Abdul Bari Omar, ülkedeki yönetim değişikliği sonrasında, sağlık sektöründeki krizlerle ilgili uluslararası sağlık kuruluşları ve insani yardım kuruluşlarının Afganistan’ı yalnız bıraktığını söyledi. Omar, "Uluslararası yardım ve sağlık kuruluşları, Afganistan sağlık sektörüne verdikleri finans desteğinin yanı sıra ilaç, ekipman, kapasite geliştirme alanlarındaki desteğini Taliban’ın yönetime gelmesiyle kesti. Yardımların durmasıyla durum kritik hale geldi. Bu durum, devam ederse Afganistan ciddi bir insani krizle karşı karşıya kalacak” uyarısında bulundu.

Yaşanan son gelişmelerin ardından dayanışma göstergesi olarak ilk adımı atan Katar’ın ardından Bahreyn’den her biri 30 tonluk tıbbi malzeme ve gıda yardım gönderildi.

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