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AFAD: "SAKOM’dan alınan bilgiye göre, 18’i ağır 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı
AFAD: "SAKOM’dan alınan bilgiye göre, 18’i ağır 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Sağlık 21.02.2023, 09:23
AFAD: "SAKOM’dan alınan bilgiye göre, 18’i ağır 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."