Adıyaman’da soğuktan zatürre olan ve damarları tıkanan iki hasta Diyarbakır’a getirildi

Adıyaman Devlet Hastanesinde soğuktan dolayı tedavi gören zatürre hastası ve ana damarları tıkanan diğer bir hasta ambulans helikopter ile Diyarbakır’a getirilerek tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Adıyaman Devlet Hastanesinde akciğerlerdeki ana darlardan birinin tıkanması sonucu kalp durması nedeniyle hastaneye başvuran Mehmet Ali Polat (83) ve 6 gündür arabada kalması ile soğuktan zatürreden yatışı yapılan Neslihan Durdun (81), ilk müdahale ve tedavileri bulundukları hastanede yapıldıktan sonra ambulans helikopter ile Diyarbakır’a getirildi.

Hastalar, helikopter ile Kadın Doğum Hastanesi helikopter pistine getirildikten sonra ambulans ile biri Dicle Üniversitesi Hastanesi, diğeri ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Hastalar, burada yoğun bakıma alındı.