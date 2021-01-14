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Adıyaman’da sağlık çalışanları aşılanıyor
Çin’den getirilen CoronaVac aşısı Adıyaman’da sağlık çalışanlarına vurulmaya başlandı.
Sağlık 14.01.2021, 11:23
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Çin’den getirilen CoronaVac aşısı Adıyaman’da sağlık çalışanlarına vurulmaya başlandı.
Çin’den getirilen CoronaVac aşısının sağlık kuruluşlarına dağıtımının tamamlanmasının ardından aşılama başladı. Aşılar ilk etapta sağlık çalışanlarına vurulmaya başlandı. Adıyaman Sağlık Müdürü Erdoğan Öz de sağlık çalışanlarıyla birlikte aşı oldu. Aşı olacak sağlık çalışanlarının önce ateşi ölçüldü, sonra aşıları yapıldı.
Adıyaman Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, aşının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “Hem ülkemizde hem dünyada tüm yaşamı etkileyen virüs pandemisi var. Bu salgının önüne geçebilmenin tek yolu da şu an için aşı yaptırmaktır. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına devam etmektir. İnşallah bugünleri de geride bırakacağız” dedi.Sağlık çalışanları da aşı ile birlikte bu salgının sona ermesi temennisinde bulundu.
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