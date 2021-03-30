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Adıyaman’da korkutan korona virüs artışı

Korona virüs dolayısıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alan Adıyaman’da, vatandaşlar tarafından kurallara uyulmadığı vurgulandı.

Sağlık 30.03.2021, 11:46
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Adıyaman’da korkutan korona virüs artışı

Korona virüs dolayısıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alan Adıyaman’da, vatandaşlar tarafından kurallara uyulmadığı vurgulandı.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmadığından Korona virüsün Adıyaman’da hızla yayıldığını vurgulayan vatandaşlar, taziye ziyaretlerinin, düğün törenlerinin ve ev ziyaretlerinin devam ettiğini söyledi. Bir çok kişinin salgını umursamadığından dolayı virüsün artış göstermesinin de gayet normal olduğunu dile getiren vatandaşlar, daha sıkı tedbirlerin alınmasını istedi. Hafta sonu dışarıya çıkma kısıtlamalarına aldırış etmeden alışveriş bahanesi ile dışarılarda gezen kişiler hakkında da denetimlerin artırılmasını söyleyen vatandaşlar, virüsün yayılmasıyla hem vatandaşların hem de esnafın maddi sorunlar yaşadığını da dile getirdi.

Son bir hafta içerisinde Adıyaman Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunca kent merkezinde 504 adres, 1 belde, 1 mezra ve 1 köyün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
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