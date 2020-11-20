banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Twitter’ın yeni özelliği 'Fleets', Türkiye’de...
Twitter’ın yeni özelliği 'Fleets', Türkiye’de...
Türkiye'den Lübnan'a paraşütle: Rüzgara kapılıp Lübnan'a uçtu
Türkiye'den Lübnan'a paraşütle: Rüzgara kapılıp Lübnan'a uçtu
MSB askerlik sevk tarihini bir ay erteledi
MSB askerlik sevk tarihini bir ay erteledi
Özel araçla hafta sonu seyahat yapmak yasak mı?
Özel araçla hafta sonu seyahat yapmak yasak mı?

Adıyaman’da 181 adres karantinaya alındı

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 181 adresin karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Sağlık 20.11.2020, 16:58
2
Adıyaman’da 181 adres karantinaya alındı
banner422

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 181 adresin karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman’da 181 adresin karantina altına alınmasına kara verdi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
parçalı bulutlu