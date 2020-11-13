Adıyaman’da 113 adrese karantina

Adıyaman’da 113 adres korona virüs salgını dolayısıyla karantinaya alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman’da 1 günde 113 ev karantinaya alındı.

Sürekli maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının hatırlatıldığı Adıyaman’da, korona virüs (Covid-19) vakalarında her geçen gün artış yaşanıyor. Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1 günde 113 adresin karantina altına alınmasına karar verdi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri, testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin adreslerini karantina altına aldı.