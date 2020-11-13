banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Çeyrek altın 1 senede yatırımcısına ne kadar kazandırdı
Çeyrek altın 1 senede yatırımcısına ne kadar kazandırdı
Beşiktaş'ta koronovirüs depremi
Beşiktaş'ta koronovirüs depremi
BionTech'ten Donald Trump'a aşı yanıtı
BionTech'ten Donald Trump'a aşı yanıtı
Perakendede cirolar yüzde 20 arttı
Perakendede cirolar yüzde 20 arttı

Adıyaman’da 113 adrese karantina

ADIYAMAN’DA 113 ADRES KORONA VİRÜS SALGINI DOLAYISIYLA KARANTİNAYA ALINDI.

Sağlık 13.11.2020, 12:10
3
Adıyaman’da 113 adrese karantina

Adıyaman’da 113 adres korona virüs salgını dolayısıyla karantinaya alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman’da 1 günde 113 ev karantinaya alındı.

Sürekli maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının hatırlatıldığı Adıyaman’da, korona virüs (Covid-19) vakalarında her geçen gün artış yaşanıyor. Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1 günde 113 adresin karantina altına alınmasına karar verdi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri, testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin adreslerini karantina altına aldı.
Yorumlar (0)
banner417
17°
parçalı az bulutlu
banner378