Adana’nın güneyinde hastane için imza kampanyası

Adana’nın güney mahallelerine sağlık hizmeti veren ancak kapatılan özel hastanenin devlet hastanesine dönüştürülmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde bulunan bölgede tek olan Özel Güney Adana Hastanesi, yaklaşık 1 ay önce sahiplerinin sağlık sektöründen çekilmesinden dolayı kapatıldı. Barbaros, Havuzlubahçe, Akkapı, Meydan, Mıdıklı, Yenibey, Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Hadırlı, Karasoku, Sucuzade, Gülpınar, Dumlupınar, İstiklal, Bey, Hurmalı, Dervişler, Dörtağaç, Camuzcu, Büyükçıldırın, Karayusuf ve Kayışlı mahalleleri ile çevre köylere en yakın sağlık kuruluşu konumundaki hastanenin kapatılmasıyla bölgede yaşayan vatandaşlar STK’lar ile birlikte yerine devlet hastanesi açılması için imza kampanyası başlattı.

Ömeryan Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına konuşan Türkan Bakır, "Bu bölgeye yakın hastanemiz yok. Yoğun trafik akışını göz önünde bulundurduğumuzda en acil vakada bile en erken 1 saat yol katederek sağlık hizmetine kavuşma imkanı bulunmaktadır. Oysaki acil vakalarda insan hayatı için bir dakikanın bile çok önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ulaşım zorluğu ve zaman kaybı nedeniyle yollarda ölmek istemiyoruz. Ayrıca bu mahalle ve köylerimizde yaşayan halkımızın büyük çoğunluğu yeşil kart sahibi, yoksul ve dar gelirlidir. Bu insanlar en yakın hastaneye ulaşmak için en az 2 veya 4 araç değiştirmek zorundadır. Bu da ciddi bir ekonomik yük ve zaman kaybı demektir. Bölge halkının daha çok mağdur edilerek sağlık hizmetinden mahrum bırakılmaması ve acil vakalarda can kaybı yaşanmaması için bu talebimizin aciliyetle dikkate alınarak hayata geçirilmesi için imza kampanyası başlatıyor ve tüm yetkilileri duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi.