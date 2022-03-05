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Adanalıların obez olduğu ortaya çıktı, vatandaşlar ‘İyi ki obeziz’ dedi

Birbirinden lezzetli yemeklere sahip Adana’da Türkiye’de en fazla sayıda obez birey olduğu belirtildi. Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, akşam geç saatlerde yemek yeme alışkanlıklarının sıralamada etkisi olabileceğini belirtirken kebapçı Yaşar Aydın ise Adana Kebap’ın obez yapmayacağını hamur işi yiyeceklerin obeziteyi tetikleyeceğini söyledi.

Sağlık 05.03.2022, 09:48
Adanalıların obez olduğu ortaya çıktı, vatandaşlar ‘İyi ki obeziz’ dedi

Birbirinden lezzetli yemeklere sahip Adana’da Türkiye’de en fazla sayıda obez birey olduğu belirtildi. Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, akşam geç saatlerde yemek yeme alışkanlıklarının sıralamada etkisi olabileceğini belirtirken kebapçı Yaşar Aydın ise Adana Kebap’ın obez yapmayacağını hamur işi yiyeceklerin obeziteyi tetikleyeceğini söyledi.

Başta Adana Kebap, içli köfte, sıkma, lahmacun ve gece gündüz birbirinden lezzetli yemeklerin yendiği Adana’nın, Türkiye’de obez birey sayısının en yüksek olduğu il olduğu açıklandı. Dünya Obezite Günü kapsamında 11. Ulusal Obezite Kongresi Genel Sekreteri Prof. Dr. Fırat Bayraktar 2000’li yıllarda ilk 10 sıraya girmeyen Türkiye’nin günümüzde Avrupa birincisi olduğuna dikkat çekerek ülkemizde en fazla obez birey olan yerin Adana olduğu belirtti.

"Dengeli beslenmemiz gerektiğini göz ardı edebiliyoruz"

Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Akgül, Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması (TURDEP)’nın 15 ilde yapıldığını ve bu iller arasında Adana’nın ilk sırada yer aldığını ifade ederken, “Obezite günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri. Maalesef ki dünya giderek şişmanlıyor. Araştırmalar da giderek daha yaygın bir sorun olduğunu gösteriyor. Obeziteye yol açan en büyük etkenlerin başında sağlıklı ve dengeli beslenmekten uzaklaşmak ve hareketsizlik geliyor. Aldığımız kalori değerinin hareketle yaktığımız enerjiden fazla olması, kilo almamıza yol açar. Kilo korumak için yapmamız gereken ilk şey, dengeli beslenmek ve hareket etmektir. Oysa dengeli beslenmemiz gerektiğini göz ardı edebiliyoruz” dedi.

“Gece yeme kültürümüz var”

Adana’nın zengin bir mutfağı olduğunu belirten Akgül, daha sonra şunları söyledi:

“Şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz. Kebaplar başta olmak üzere mutfağımız çok zengin, farklı lezzetler, farklı yiyecek seçenekleri var. Ancak bu besinlerin doymuş yağ içeriği ve kalorisi çok yüksek. Yapmamız gereken tek şey var, ihtiyacımız kadar yemek. Yeme miktarına çok dikkat etmeliyiz. Fazlası her zaman vücudumuzun yağlanmasına yol açar. O yüzden ihtiyacımız kadar yemeliyiz. Bölgemizde gece yemek yeme kültürü de yaygın. Kokoreç, şırdan, ciğer gibi sakatatlar akşamın geç saatlerinde ya da gece tüketilebiliyor. Oysa bu yiyeceklerin doymuş yağ oranı da, kalorisi de çok yüksek. Dolayısıyla ihtiyaçtan fazla kalori alınıyor. Üstelik bir de hareket oranı az olunca, kaloriyi de yakamıyoruz. Bütün bu faktörleri bir arada düşündüğümüzde, sonuç daha fazla kilo almamıza ve fazla her kilo kalpten böbreklere kadar birçok sağlık sorununa da davetiye çıkarıyor.”

“Adanalılar lokmayı seviyor”

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın ise Adana Kebap’ın kilo aldırmayacağını söyledi. Aydın, “Adana Kebap’ından obez olunmaz. Ancak makarna, pilav, hamburger ve pizza gibi abur cubur yiyeceklerden obez olunmaz. Adana Kebap’ını istediğin kadar ye obez olamazsın. Bizim Adanalılar lokmayı seviyor” diye konuştu.

Adana’da gece yemek yeme kültürünün çok yaygın olduğunu, bunun da obeziteyi tetiklediğini vurgulayan Aydın, “Bizim Adanalılar gece gündüz yemek yiyor. Sabah ciğer, öğlen kebap, akşam da şırdan ve kokoreçin yanı sıra tatlı yiyor. Adana’da zaten boş durmak yok. Turistler de hep yiyor. Burada gerçekten lezzet var. Obez olmamak imkansız. Ancak obez olmamak istiyorsanız bol bol kebap yiyin” ifadelerini kullandı.

“İyi ki obeziz”

Kebap yemeye gelen Mustafa Yardım isimli vatandaş, “Sabahları ciğerle kahvaltı yapıp akşam da günü şırdanla kapatıyoruz. Kebabımız zaten eksik olmaz. Et ile tırnak gibiyiz. Çok şükür iyi ki Adanalıyız iyi ki obeziz. Erzurum’un demek ki bizim gibi lezzetleri yok. Bizde ise yok yok” dedi.

Kebap yemeye gelen Nihat Gürbaz, “İyi ki Adana’da doğmuşuz. Sabah ciğer, öğle kebap akşam da şırdan yiyoruz” dedi.

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