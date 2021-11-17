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Adana’da prematüre doğan bebek sayısı artıyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, Türkiye’de 1 milyon 400 bine yakın doğum gerçekleşirken bunların 150 bininin prematüre bebek olduğunu hatırlatarak, “Adana Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 8 bin doğumun 3 bini prematüre doğum. Bu oran çok yüksek” dedi.

Sağlık 17.11.2021, 15:53
Adana’da prematüre doğan bebek sayısı artıyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, Türkiye’de 1 milyon 400 bine yakın doğum gerçekleşirken bunların 150 bininin prematüre bebek olduğunu hatırlatarak, “Adana Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 8 bin doğumun 3 bini prematüre doğum. Bu oran çok yüksek” dedi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Açılışta konuşan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, “37 haftalık gebelikten önce doğan çocuklarımıza biz prematüre ismi vermekteyiz. 32. haftadan önce ve bin 500 gramın altında doğan bebeklerin doğumu çok daha öneme sahip. Bu bebeklerimizin dünyaya gelmeden önceki anne karnında takibi çok önemli. Dünyada her yıl yaklaşık 15 milyon bebek doğmakta ve 10 çocuktan 1’i prematüre olmakta. Ülkemizde de 1 milyon 400 bine yakın doğum gerçekleşirken bunların 150 bini prematüre bebek. Bizim geçen yıl ki istatistiklere baktığımızda Adana Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 8 bin doğumun, normal popülasyonda, dünya ve ülkemizde görülen sıklıktan daha fazla olacak şekilde 3 bini prematüre doğum. Bu oran çok yüksek. Bu çocuklarda doğduktan sonra da bir takım sorunlar yaşanıyor. Çocuklar doğduktan sonra solunum sistemi sorunları, kalp damar sistemi sorunları, nörolojik sorunlar ya da düşük dirence bağlı olarak enfeksiyona yatkınlık sorunlarıyla karşılaşıyor. Bütün bu sorunların bertaraf edilmesi içinde multidisipliner bir yaklaşım gerekli” dedi.

“Annelik zor ama prematüre anneliği çok daha zor”

2019’da 27 haftalık doğan Aytuğ Demir’in babası Mevlüt Demir de oğlunun 1 kilo 350 gram doğduğunu ve 27 gün yenidoğan ünitesinde takip edildiğini belirterek, “Benim için o 27 gün 27 yıl gibiydi. İnsan bebeğini yaşam ile ölüm arasındaki sınırda görünce yaşam duruyor. O 27 gün bayağı uzundu. 27 gün bizim için çok uzun geçti. Annelik zor ama prematüre anneliği çok daha zor. Çocuğunuz yanınızda yokken onun için güçlü olmaya çalışıyorsunuz. Herhangi bir sütten kesilme durumunda çocuğunuza destek veremeyeceksiniz. Babalara ve adaylarına söylüyorum annelere desteğinizi esirgemeyin” ifadelerini kullandı.

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