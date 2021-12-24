banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa İstanbul’dan yeni Vadeli İşlem Sözleşmesi
Borsa İstanbul’dan yeni Vadeli İşlem Sözleşmesi
PFDK kulüplere ceza yağdırdı!
PFDK kulüplere ceza yağdırdı!
Putin: “Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar”
Putin: “Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar”
Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ notası
Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ notası

Acil tıp teknisyeni kadınlar saniyelerle yarışarak can kurtarıyor

Burdur’da 112 Acil Sağlık ekibi olarak görev yapan kadınlar, ilk günkü hevesle görevlerinin başında. Hayat kurtarmak için saniyelerle yarışan kadın ATT ekibinin en çok zorlandıkları konular ise duyarsız sürücüler ile acılı aileler.

Sağlık 24.12.2021, 09:18
Acil tıp teknisyeni kadınlar saniyelerle yarışarak can kurtarıyor

Burdur’da 112 Acil Sağlık ekibi olarak görev yapan kadınlar, ilk günkü hevesle görevlerinin başında. Hayat kurtarmak için saniyelerle yarışan kadın ATT ekibinin en çok zorlandıkları konular ise duyarsız sürücüler ile acılı aileler.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı İl Ambulans Servisinde görev yapan 370 personelin yarısı kadınlardan oluşuyor. Bu kadınların kimi vakaya ulaşmak için saniyeler ile mücadele ederken kimi ise müdahale ederek yaşama tutuyor. 3 kadın olarak görev yapan Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) gün içerisinde her anonsu can kulağı ile dinleyerek, görevlerini yapıyorlar. Vaka anonsunun gelmesiyle istasyondan çıkış yapan ve saniyelerle yarışları başlayan 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk günkü aşkla görevlerini yapıyorlar.

Duyarsız sürücülere ‘Ne olursunuz yol verin’ diyerek seslenen ambulans şoförü Arzu Telli, "Sürücü olarak kadın olduğumuz için ülkemizde sıkıntılar var, çözemiyoruz. Onun dışında iyi tepkilerde alıyorum. ‘Kadınlarda bu işi yapabiliyormuş, kadınlarda artık aktif rol olabiliyormuş’ gibi tepkiler de alıyorum. Trafikte sorunlar yaşıyoruz. Yol vermeyen sürücüler oluyor. Bir fermuar sistemimiz var. Bununla ilgili çok fazla reklam ve bilgilendirme yapıldı. Fermuar sistemini hala çözemedik. Araçların sağlı sollu yanaşıp, ambulansın yolu ortalayarak gitmesiyle yolun açılabileceğini daha önce anlattık. Yol vermeme gibi sıkıntıları yaşıyoruz. Kırmızı ışık olduğunda geçmekten korkuyorlar. Ceza yemeyeceklerini, arkalarına ambulans olduğu için geçebileceklerini bilmiyorlar. Burada yol vermeyen sürücülere seslenmek istiyorum. Trafikte bir tek size aşamıyoruz. Ne olur yol verin” dedi.

Bir canı kurtarmanın mutluluğu onlar için başka

Solunum ve nabzı duran bir hastaya geri döndürmenin tarifsiz duygular yaşattığını belirten Tuğba Mudul, "Özellikle pandemi sürecinde çok zorluk yaşadık. Belli bir süre çocuğumu bırakacak kimse olmadı. Eşimde aynı şekilde sağlık çalışanı olduğu için belli zamanlar bir zorluk yaşadık. Hasta sayılarına da ciddi bir artışı oldu. Vakaya gittiğimizde bir hatamızın nabzı ve solunumu durmuştu. Ekip olarak başarılı bir şekilde SPR gerçekleştirdiğinizde tekrar hayata dönmesi ve nabzının tekrardan geri gelmesini sağladık. Bizim için ‘İyi ki bu mesleği yapıyoruz’ dedirtiyor. Mesleğinde severek yapıyorum” ifadelerini kullandı.

“Bize engel olacak davranışlarda bulunmalarını rica ediyoruz”

Olay yerinde acılı ailelerin yaşattıkları zorluk nedeniyle görevlerini yapmakta güçlük çektiklerini dile getiren Bahriye Nur Gülpınar, "Olay yerine ulaştığınızda ister istemez hasta yakınları olayın üstünden üzüntüsünden dolayı ajite oluyorlar. Bizim müdahale etmemiz biraz zorlaşıyor. Bu konuda onlardan daha sakin davranmalarını ve bize engel olacak davranışlarda bulunmalarını rica ediyoruz. 112’de olmaktan gurur duyuyorum. Bayan olarak bu mesleği yapmaktan da gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Burdur’da ilk 10 dakika içerisinde olay yerine ulaşma oranı yüzde 99,3

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre Burdur’da Acil Sağlık Ekipleri acil vakaya 10 dakika içerisinde ulaşma oranı yüzde 99,3. 112 Acil Sağlık ekibinin içerisinde olmanın büyük gurur verdiğini vurgulayan Burdur İl Ambulans Başhekimi Dr. Cemal Şencan, "112’nin içerisinde olmak büyük bir gurur veriyor. Sağlık sektörünün en hareketli kısmında olduğumuzu söyleyebiliriz. Vatandaşlarımıza ilk etapta her türlü acil yardımı sağlamak için 7 gün 24 saat canla başla çalışıyoruz. Çalışanlarımızın bir çoğu bayan personel, bayan personeller ile çalışmakta ayrı gurur verici bir durum. Şoförlük yapan bayan arkadaşlarımız da var” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8