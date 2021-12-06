banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Konut ve oto ihtiyaçtan çok yatırım aracı oldu
Konut ve oto ihtiyaçtan çok yatırım aracı oldu
Yargıtay’dan o patronlara kötü haber
Yargıtay’dan o patronlara kötü haber
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Feribot seferlerine fırtına engeli
Feribot seferlerine fırtına engeli

Acil serviste maske takmayarak doktorun sabrını böyle zorladılar

Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne maskesiz şekilde giden ve uyarılara aldırış etmeden o anları kayıt altına alan anne ile kızı adeta doktorun sabrını zorladı. Soğukkanlı şekilde anne ve kıza maske takması için uyarılarda bulunan doktor, uyarılara aldırış etmeyerek maske takmayı reddeden anne ile kızı için beyaz kod verdi.

Sağlık 06.12.2021, 16:31
Acil serviste maske takmayarak doktorun sabrını böyle zorladılar

Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne maskesiz şekilde giden ve uyarılara aldırış etmeden o anları kayıt altına alan anne ile kızı adeta doktorun sabrını zorladı. Soğukkanlı şekilde anne ve kıza maske takması için uyarılarda bulunan doktor, uyarılara aldırış etmeyerek maske takmayı reddeden anne ile kızı için beyaz kod verdi.

Olay, dün Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Bir kadın gözüne lens kaçtığı şikayeti üzerine kızı ile birlikte hastanenin acil servisine başvurdu. Maskesiz şekilde içeriye giren anne ve kızı uyarılara aldırış etmedi. Anne ve kızı defalarca maske takması için uyaran doktorun uyarılarını da dikkate almayarak, maske takmamak için direnen kişiler için beyaz kod verildi. Muayene odasında doktorun adeta sabrının zorlandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Beyaz kod üzerine odaya gelen hastane polisi ve güvenliği anne ile kızı dışarıya çıkarttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde anne ile kızın hareketi tepki toplarken, doktorun sergilediği davranış ise takdir topladı.

Savcı ile konuştuk maske takmamız gerekmiyor

Verdiği cevaplar ile adeta doktorun sabrını sınayan ve o anları kayıt altına alan kadın görüntülerde, “Biz savcı ile konuştuk, bunlar mahkemede kullanılacak. Bakmayacak mısınız, gözünün arkasına lens kaçtı. Maske takmamız gerekmiyor. Biz Cumhuriyet Savcısı ile konuştuk, böyle bir zorunluluk yok. Biz maske hiçbir yerde takmıyoruz çünkü anayasal hakkımız. Ben sadece bu videoyu yardımcı olununca kapatacağım, avukatlar ile konuştum. Annemin yanından ayrılmıyorum. Annem ve ben çıkmıyorum” şeklinde konuştu.

Kimsenin burada sağlığını tehdit edemezsiniz

Soğukkanlılığını koruyarak uyarılarına devam eden Doktor Olcay Y. ise “Burada hastalar var, yaptığınız doğru değil. Burası hakkında beyaz kod veriyoruz. Kimsenin burada sağlığını tehdit edemezsiniz. Maske takmanız gerekiyor. Kiminle görüştüğünüzün önemi yok, maske takmanız gerekiyor. Hanımefendi hakkında beyaz kod veriyorum, burada insanların kişisel haklarını tehdit ediyor. Burada kameraya çekiyor, hakkı olmadan diğer hastaları kameraya çekiyor. Hasta her türlü muayene olacaktır, burada kamerayla çekim yapamazsınız. Diğer insanların burada hakkını ihlal ediyorsunuz, burada muayene oluyor insanlar diğer insanları kameraya çekemezsiniz. Şikayet üzerine gelen kişiyi muayene edeceğim, diğer hanımefendiyi çıkartalım” ifadelerine yer verdi.

Konuyla alakalı adli süreç başlatıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Fenerbahçe 15 27
3. Konyaspor 14 26
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 14 18
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 14 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Bursaspor 14 17
14. Menemenspor 13 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 14 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Brentford 15 17
13. Crystal Palace 15 16
14. Leeds United 15 16
15. Southampton 15 16
16. Everton 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Osasuna 16 21
10. Athletic Bilbao 15 20
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 16 8